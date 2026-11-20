Un joven de 19 años murió y otro de 18 resultó herido luego de protagonizar un vuelco sobre la Ruta Provincial 6, en Rincón de los Sauces. El siniestro ocurrió durante la madrugada de este viernes y movilizó a personal policial, de Salud y Bomberos Voluntarios.

De acuerdo con la información brindada por los equipos de emergencia, ambos ocupantes salieron despedidos del vehículo como consecuencia del vuelco. Uno de ellos fue trasladado al hospital en estado de gravedad, mientras que el segundo presentaba lesiones que, en una primera evaluación, fueron consideradas leves.

El caso quedó en manos del Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPF), que comenzó a realizar las pericias para establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Cómo fue el vuelco sobre la Ruta 6

El pedido de asistencia se recibió a las 2:56 de la madrugada, a través de un llamado desde el hospital local, que solicitó la intervención de los Bomberos Voluntarios por un accidente vehicular sobre la Ruta Provincial 6, a la altura del sector donde finaliza la bicisenda.

Una dotación, a cargo de la sargento primera Marcela García, se dirigió al lugar. Al arribar, encontró personal policial, que informó que se trataba de un autovuelco en el que habían resultado involucrados dos jóvenes.

Uno de los ocupantes ya había sido trasladado al hospital debido a la gravedad de su estado. El segundo fue asistido en el lugar: los bomberos realizaron una evaluación inicial y procedieron a inmovilizarlo antes de organizar su traslado.

Ante la imposibilidad de contar con una ambulancia disponible, se coordinó con la Policía y el joven fue llevado al hospital en un móvil policial para recibir atención médica.

Qué se sabe sobre la investigación

El siniestro es investigado por el MPF, que dispuso el inicio de las pericias para determinar cómo se produjo el vuelco. Hasta el momento, no se informaron las causas del accidente ni se difundieron precisiones sobre las circunstancias en las que el vehículo perdió el control. Tampoco se comunicaron otros detalles sobre las características del rodado.

Estado de la investigación

La investigación se encuentra en una etapa inicial. Las pericias deberán aportar elementos para reconstruir la mecánica del siniestro y establecer qué circunstancias derivaron en el vuelco fatal.

Por ahora, la información confirmada indica que viajaban dos jóvenes de 19 y 18 años y que ambos salieron despedidos del vehículo. Uno murió y el otro recibió asistencia médica por las lesiones sufridas.