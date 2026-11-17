El hombre que fue encontrado sin vida el domingo 15 de noviembre en una vivienda de Cutral Co tenía un importante historial de antecedentes judiciales y, al momento de su fallecimiento, cumplía prisión domiciliaria por orden de la justicia neuquina. La causa de muerte todavía no fue confirmada.

Se trata de Alexis Guzmán Ibáñez, apodado “Danonino”, quien fue hallado sin vida en su domicilio ubicado sobre avenida Carlos H. Rodríguez, entre Ejército Argentino y Chacabuco, en el límite de los barrios Zani y Cono de Seguridad.

El hallazgo se produjo durante la tarde del domingo, cuando una familiar regresó de un viaje y encontró al hombre tendido en el piso de la habitación principal. Ante la situación, intentaron reanimarlo, pero los esfuerzos no dieron resultado.

Cuando efectivos policiales llegaron al lugar, solicitaron la presencia de una ambulancia. El personal sanitario constató el fallecimiento.

Uno de los datos que llamó la atención durante las primeras actuaciones fue que dentro de la vivienda se percibía un fuerte olor a gas. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó si esa circunstancia tuvo relación con la muerte, por lo que las causas del fallecimiento continúan bajo investigación.

Los antecedentes judiciales de "Danonino"

Guzmán Ibáñez tenía antecedentes por distintos hechos delictivos. En octubre de 2021, fue detenido por la Policía durante un patrullaje realizado cerca del edificio judicial de Cutral Co. En aquella oportunidad, la Justicia había ordenado su captura luego de que no se presentara para comenzar a cumplir una condena de tres años de prisión efectiva por varios delitos, entre ellos robos con armas.

Además, en marzo de ese mismo año había sido investigado como sospechoso por el robo a una tienda de ropa ubicada sobre avenida San Martín, en Plaza Huincul. En el marco de esa causa, la Policía realizó un allanamiento en el barrio Belgrano, donde recuperó las prendas sustraídas.

Meses después, en julio, volvió a ser demorado durante un control policial a un remís en el barrio Cono de Seguridad. En ese procedimiento, los efectivos encontraron herramientas que habían sido robadas de una vivienda.

Al momento de ser encontrado sin vida, Guzmán Ibáñez cumplía prisión domiciliaria en la misma propiedad donde ocurrió el hallazgo. Hasta ahora no trascendieron detalles oficiales sobre el expediente judicial en el que se había dispuesto esa modalidad de detención.