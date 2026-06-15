Detuvieron a una mujer acusada de envenenar al empresario hallado muerto en Almagro

La investigación por la muerte del empresario Daniel Osorio Peñaloza dio un giro con la detención de una mujer acusada de haberlo envenenado. Se trata de Analía Olmedo, de 33 años, quien fue arrestada en la localidad bonaerense de José C. Paz y quedó a disposición de la Justicia.

Según trascendió, los investigadores la consideran la principal sospechosa del homicidio del empresario venezolano de 46 años, cuyo cuerpo fue hallado días atrás en un departamento del barrio porteño de Almagro. La causa había comenzado como una investigación por "muerte dudosa", pero con el avance de las pericias y otras medidas de prueba la hipótesis de un crimen comenzó a ganar fuerza.

Osorio Peñaloza era gerente general de GenTech Argentina y mantenía una estrecha relación profesional con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Además de ser socio comercial, era considerado una persona de confianza dentro de la estructura de la empresa.

El empresario había sido encontrado muerto en su departamento ubicado sobre la avenida Díaz Vélez luego de que allegados alertaran que no respondía llamados ni mensajes desde hacía varios días. En un primer momento, los investigadores no detectaron signos evidentes de violencia, por lo que la causa quedó bajo análisis mientras avanzaban las pericias forenses.

Con el correr de los días, la Justicia comenzó a reconstruir los movimientos de las últimas horas de la víctima mediante cámaras de seguridad y otros elementos probatorios. Esas medidas fueron claves para identificar a la mujer ahora detenida y avanzar sobre la hipótesis de un homicidio.

La detención representa hasta el momento el avance más importante de la investigación. Mientras tanto, los investigadores continúan reuniendo pruebas para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer si existieron otras personas involucradas en la maniobra que terminó con la muerte del empresario.

El caso generó una fuerte repercusión pública debido al vínculo de la víctima con Martín Menem y por las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo. La Justicia ahora deberá definir la situación procesal de la mujer detenida y avanzar con las próximas medidas de prueba para esclarecer el hecho.