Cinco pescadores desaparecieron este domingo en el Río de la Plata después de salir a pescar en una lancha deportiva desde la costanera de Hudson, provincia de Buenos Aires, y no regresar a puerto. La Prefectura Naval desplegó un operativo de búsqueda de emergencia que incluye embarcaciones, un avión y medios terrestres.

La lancha, identificada como "Chamigo-Ho", partió con destino a una jornada de pesca deportiva de pejerrey. Al caer la noche, los tripulantes no volvieron al lugar donde habían dejado sus vehículos estacionados. Los familiares intentaron contactarlos por radiofrecuencia VHF sin obtener respuesta.

La embarcación contaba con chalecos salvavidas, GPS, bengalas y radio VHF, y todos los tripulantes llevaban teléfonos celulares. Pese a ese equipamiento, no se registraron señales de contacto.

Ricardo Damián Koch, de 48 años, radicó la denuncia e identificó a dos de sus hermanos entre los desaparecidos. Carlos Kovach, de 60 años, mide 1,89 metros, es de tez blanca, contextura delgada, semicalvo, con barba candado y ojos marrones, sin tatuajes ni piercings visibles. Claudio Kovach, de 50 años, mide 1,79 metros, también es delgado y de tez blanca, tiene barba y lleva tatuado un águila en un hombro y un tigre en el otro. El conductor de la embarcación es Alejandro Boscardin, de 28 años. Los otros dos tripulantes no fueron identificados.

Para rastrear la zona, Prefectura desplegó un semirrígido, los buques GC-73 Cabo Corrientes y GC-75 Bahía Blanca, el avión PA-62 y efectivos en tierra. El operativo abarca la franja del Río de la Plata comprendida entre el Puerto de Buenos Aires y la ciudad de La Plata.

La causa fue caratulada como averiguación de paradero por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Noemí Borrone.