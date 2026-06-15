La muerte del youtuber argentino Gaspi conmocionó al mundo del streaming y las redes sociales. Mientras miles de seguidores continúan expresando su dolor, las autoridades brasileñas avanzan con la investigación para determinar qué ocurrió en el choque de helicópteros que dejó seis víctimas fatales en Río de Janeiro. La principal hipótesis apunta ahora a una posible operación ilegal de transporte aéreo.

La investigación está a cargo de la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (ANAC), que intenta establecer si una de las aeronaves involucradas realizaba transporte clandestino de pasajeros al momento del accidente.

El director del organismo, Tiago Faierstein, confirmó que tanto los pilotos como los helicópteros se encontraban habilitados y en condiciones normales de vuelo, aunque aclaró que eso no descarta posibles irregularidades en la operatoria comercial de alguna de las empresas involucradas.

La sospecha no surgió de la nada.

Según trascendió en medios brasileños, el helicóptero identificado con la matrícula PP-MAC ya había sido objeto de observaciones por parte de la ANAC. Su propietario había recibido una multa luego de negarse a entregar documentación contable y registros de vuelo requeridos por inspectores aeronáuticos durante una investigación previa.

Ese antecedente ahora volvió a quedar bajo la lupa.

Los investigadores buscan determinar si la aeronave estaba realizando un servicio de taxi aéreo sin la autorización correspondiente o si existieron otras irregularidades vinculadas con el traslado de pasajeros.

Cómo ocurrió el accidente

La tragedia ocurrió este domingo alrededor de las 9 de la mañana en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro.

Por motivos que todavía no fueron establecidos, dos helicópteros chocaron en pleno vuelo y cayeron sobre el estacionamiento de un concesionario de vehículos eléctricos de la marca BYD. Una de las aeronaves se incendió inmediatamente tras el impacto y las llamas alcanzaron varios automóviles estacionados en el lugar.

Los equipos de emergencia trabajaron durante horas para controlar el fuego y rescatar a las víctimas, aunque no hubo sobrevivientes.

Entre los fallecidos se encontraban el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi; el cantante estadounidense Oliver Tree; el director argentino Lucas Vignale; el productor brasileño Lucas Frota y los dos pilotos de las aeronaves.

Gaspi tenía 23 años y se había convertido en uno de los creadores de contenido más reconocidos de Argentina.

Su estilo irreverente, las entrevistas callejeras con preguntas incómodas y un humor tan absurdo como provocador le permitieron construir una comunidad de millones de seguidores en distintas plataformas. También había ganado reconocimiento internacional tras participar de eventos masivos y colaborar con artistas y creadores de contenido de otros países.

En los últimos años había atravesado un período de menor exposición pública debido a problemas de salud mental, aunque recientemente había retomado distintos proyectos audiovisuales y se encontraba en Brasil trabajando junto a Oliver Tree cuando ocurrió la tragedia.

Por ahora, las autoridades brasileñas insisten en que es prematuro hablar de responsabilidades.

Las pericias técnicas sobre los restos de las aeronaves y el análisis de la documentación de vuelo serán determinantes para establecer si se trató de un error humano, una falla mecánica o si existieron irregularidades en la operación de alguno de los helicópteros.

Mientras tanto, la muerte de Gaspi sigue generando conmoción en Argentina y en toda Latinoamérica.

La investigación recién comienza, pero una pregunta ya domina el expediente: si uno de los helicópteros operaba fuera de la ley, la tragedia podría haber sido evitada.