Mariano Páez, padre de Agostina Páez, la abogada argentina que había sido detenida en Brasil tras realizar gestos racistas, fue detenido en su domicilio de Santiago del Estero en el marco de una investigación por el presunto hurto de un millón y medio de pesos en un comercio de materiales para la construcción de Termas de Río Hondo. Su actual pareja, María Batule, de 34 años, también fue señalada como presunta coautora del hecho.

La denuncia fue presentada por el representante de la empresa, luego de un episodio ocurrido el pasado 10 de octubre. Según la reconstrucción de los hechos incluida en la acusación, ambos habrían aprovechado una distracción de una empleada para llevarse el dinero que había quedado sobre el mostrador.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que Mariano Páez se retira del negocio Lo Bruno de Termas de Río Hondo - Foto: El Liberal

Cómo habría ocurrido el hurto en el comercio

De acuerdo con la investigación, Mariano Páez y su pareja se presentaron en el local comercial y permanecieron frente al mostrador. En ese momento, una de las cajeras habría dejado un fajo con un millón y medio de pesos y se distrajo.

Según la acusación, Páez habría tomado el dinero y se lo habría entregado a Batule. Luego, ambos se retiraron del establecimiento.

Tras la denuncia, los investigadores avanzaron con distintas diligencias para esclarecer lo sucedido. Entre las medidas realizadas, analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad del comercio, que habrían permitido identificar a los sospechosos y avanzar con el procedimiento judicial.

El allanamiento y los elementos secuestrados

La investigación derivó en un allanamiento en el domicilio de Páez, llevado adelante por personal del Departamento Robo y Hurto de Las Termas de Río Hondo.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron $632.600, una camioneta y prendas de vestir que, según la información difundida, coincidirían con las que aparecen en las imágenes de las cámaras de seguridad del local.

María Batule fue señalada como presunta coautora del hecho. Por el momento, la información disponible no precisa si el dinero secuestrado fue recuperado en su totalidad ni detalla la situación procesal de ambos tras las medidas realizadas.

Mariano Páez fue detenido en Santiago del Estero en el marco de una causa por presunto robo de 1,5 millones de pesos - Foto: AM Del Plata

Qué dijo el abogado de la familia

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el abogado Sebastián Robles, representante legal de la familia, confirmó que asumirá formalmente la defensa de Páez.

“El lunes me voy a constituir formalmente como defensor y veremos qué hay, hasta el momento, no contamos con mayor información”, expresó el letrado.

Según indicó, Páez fue aprehendido en su domicilio y posteriormente trasladado al Centro Único de Detención.

Estado de la investigación

La causa se encuentra en etapa de investigación, con medidas orientadas a determinar las circunstancias del presunto hurto y la participación de las personas señaladas. La información disponible no permite establecer si hubo una imputación formal contra Páez ni precisar qué resolución judicial se adoptó después de su detención.

Tanto Páez como Batule deben ser considerados presuntos involucrados mientras no exista una resolución judicial que determine sus responsabilidades.