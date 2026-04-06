El nombre de Agostina Páez volvió a instalarse en la agenda mediática tras su regreso al país, pero esta vez por un motivo completamente distinto. Luego de recuperar la libertad en Brasil, la joven relató un llamativo episodio que la vinculó indirectamente con Juan Darthés, generando sorpresa y repercusión.

Durante su participación en Sería Increíble, el ciclo de Olga, Agostina Páez brindó detalles de un momento inesperado. “Yo estaba en un bar y cuando salgo del baño, había una mujer afuera que me dice que estaban orando por mí”, contó, dejando en claro que no se trató de un encuentro buscado ni planeado.

La situación se volvió aún más particular cuando la mujer se identificó. “Me dice eso y después aclara que era la mujer de Darthés”, relató Agostina Páez, quien remarcó que el actor no estuvo presente en ese instante. “Yo a él no lo vi”, agregó, despejando dudas sobre un contacto directo.

El episodio cobró mayor relevancia luego de que el periodista Gustavo Méndez sumara otra versión en su programa. Según explicó, el encuentro habría ocurrido en un restaurante de Barra de Tijuca, donde el propio Juan Darthés se habría acercado para decirle: “Estoy orando por vos”.

En paralelo, la periodista Fernanda Iglesias aportó más información y aseguró que una de las abogadas de Agostina Páez confirmó el cruce. De acuerdo a ese testimonio, se trató de una coincidencia casual en la que el actor expresó su apoyo desde un lugar espiritual.

Todo esto sucede mientras la situación judicial de ambos sigue bajo la lupa. Por un lado, Agostina Páez estuvo detenida 75 días en Río de Janeiro acusada de gestos racistas, un episodio que marcó su exposición pública y generó un fuerte debate.

Por otro, Juan Darthés cumple en Brasil una condena de seis años de prisión tras la denuncia de Thelma Fardin. El actor se encuentra bajo un régimen semiabierto, lo que le permite salir durante el día y mantener cierto contacto con el exterior.

En ese contexto, trascendió que Juan Darthés profundizó su vínculo con la religión y que incluso estaría vinculado a actividades dentro de una iglesia evangélica. Así, el cruce con Agostina Páez no solo generó impacto mediático, sino que también sumó un nuevo capítulo a dos historias que siguen dando que hablar.