Detuvieron al presunto asesino de Nicolás Cifuentes: estaba trabajando en un local gastronómico

La Policía de Neuquén detuvo este miércoles por la noche al hombre señalado como responsable del homicidio de Nicolás Cifuentes, ocurrido el pasado 1 de mayo en el barrio Islas Malvinas. La captura se concretó luego de un exhaustivo trabajo de investigación llevado adelante por la División de Homicidios, que combinó tareas de campo y análisis técnico.

El sospechoso, de 28 años y sin antecedentes penales, fue localizado en un restaurante de la calle Rivadavia, donde trabajaba normalmente, a pesar de haber permanecido prófugo durante casi dos semanas. La discreción con la que desarrollaba su rutina permitió a los investigadores planificar la detención de manera precisa y sin incidentes.

La fiscalía a cargo de Lorena Juárez llevará adelante la audiencia de formulación de cargos este jueves.

La investigación se apoyó en el análisis de cámaras de seguridad y domos policiales, además de testimonios de vecinos y testigos presenciales. Gracias a estas pruebas, los efectivos pudieron reconstruir los instantes previos y posteriores al ataque, confirmando la participación del detenido en el hecho que terminó con la vida de Cifuentes.

Según detalló el comisario Juan Carlos Barroso en Noticias 7, no existía un vínculo previo entre la víctima y el sospechoso. La agresión se produjo de manera fortuita cerca de las 3 de la madrugada, cuando una puñalada provocó la muerte de Cifuentes y generó conmoción en la comunidad local.

El imputado quedó bajo custodia judicial y se espera que este jueves se realice la audiencia de formulación de cargos, a cargo de la fiscal Lorena Juárez.