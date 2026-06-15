Tres empleados quedaron imputados y con prisión preventiva por arrojar a una mujer al vacío sin cuerda de seguridad durante una presunta actividad de bungee jumping. Un video difundido en redes sociales muestra a María Eduarda sostenida por tres hombres antes de ser lanzada al vacío. En las imágenes también se escuchan gritos de quienes advirtieron, demasiado tarde, que la cuerda de seguridad no estaba colocada.

El hecho ocurrió en Brasil y actualmente hay tres instructores acusados de homicidio con dolo eventual, que quedarán bajo prisión preventiva, por la muerte de la joven de 21 años desde un puente en Limeira, en el interior de Sao Paulo.

La decisión fue adoptada por el juez Paulo Henrique Stahlberg Natal contra Luis Felipe Feliciano Egoroff, Vitor de Freitas Gonçalves y Maicon Fernandes Cintra, quienes habían sido detenidos el sábado por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, quien fue arrojada a un precipicio de 40 metros.

Según la resolución judicial, la prisión preventiva fue decretada ante indicios de que los acusados ​​intentaron abandonar el lugar del accidente y podrían interferir en las investigaciones. Testigos señalaron además que, tras el hecho, los instructores se cambiaron de ropa y huyeron hacia una zona de vegetación.

Qué sostuvo el juez

La joven murió tras caer desde una altura aproximada de 40 metros durante un salto en la modalidad conocida como “avioncito”, luego de ser lanzada al vacío sin estar conectada al sistema de cuerdas de seguridad, un episodio que fue filmado por testigos.

En su decisión, el juez sostuvo que la muerte de una persona joven ocurrió en circunstancias evitables y atribuyó el hecho a una “negligencia grave” en una actividad comercial de alto riesgo por la omisión de un equipo de seguridad indispensable.

El juez también demostró que existe riesgo de reiteración de conductas peligrosas debido a que los imputados realizaban este tipo de actividades de manera habitual, aunque sin ningún tipo de formalización ante las autoridades municipales.