La angustiante búsqueda de Analía Corte sumó en las últimas horas una pista inesperada que volvió a sacudir a Bariloche. A once días de la desaparición de la mujer, un testigo aseguró haberla visto en Villa La Angostura y la Policía de Río Negro amplió el operativo hacia la localidad neuquina. La información ya es investigada por las fuerzas de seguridad, mientras crece la incertidumbre alrededor de un caso. "No descartamos ninguna hipótesis", afirmó el ministro de Seguridad rionegrino, Daniel Jara.

La nueva línea investigativa apareció cuando la búsqueda parecía haberse empantanado entre rastrillajes interminables, edificios abandonados y recorridas en sectores del Alto barilochense. Pero de repente, el relato de una persona cambió el tablero completo: dijo haber visto a Analía caminando en Villa La Angostura, una ciudad conectada diariamente con Bariloche por colectivos de corta distancia.

Y ese dato no cayó en saco roto. Desde el primer día, los investigadores sospechaban que la mujer podría haberse movilizado en transporte público. De hecho, la última información concreta que se tiene de Analía Corte es que el viernes 8 de mayo, cerca de las 11:30, subió a un colectivo de la línea 50. Después de eso, el vacío absoluto.

"La primera información era que se la había visto en un colectivo, por lo que se trabajó sobre distintos posibles puntos de descenso", explicó Jara al confirmar que la investigación ya seguía pistas relacionadas con viajes y movimientos fuera del área donde desapareció.

Sin embargo, el escenario se volvió todavía más inquietante cuando surgió la versión que la ubica en Villa La Angostura. "Ahora el jefe de Policía me informó que habría sido vista en Villa La Angostura. Es un dato a chequear; generalmente las personas que se ausentan suelen ser vistas en zonas cercanas, pero es algo que no se debe descartar", sostuvo el ministro.

Mientras tanto, la maquinaria policial sigue funcionando a toda velocidad. Hay efectivos de distintas unidades trabajando contrarreloj, grupos especiales desplegados y personal de Canes revisando sectores donde hasta ahora no apareció ni un solo rastro firme de la mujer.

Además, ya existe coordinación entre las comisarías de Villa La Angostura y las autoridades rionegrinas para seguir cualquier movimiento que pueda conducir hasta Analía.

La preocupación crece porque la mujer desapareció en condiciones extremadamente vulnerables. Según informaron oficialmente, no tenía teléfono celular ni documentación personal. Solamente llevaba una mochila con medicación, además de un gorro y una campera. Ese detalle encendió todavía más las alarmas entre los investigadores y la familia.

Durante los últimos días, la búsqueda avanzó sobre barrios enteros de Bariloche, sectores cercanos al arroyo Ñireco, construcciones abandonadas y distintos puntos del centro. Pero ahora la investigación salió de la ciudad y se expandió hacia la cordillera neuquina, en un intento desesperado por encontrar una pista concreta antes de que el tiempo juegue definitivamente en contra.

Además, Jara dejó en claro que los operativos no se frenarán de manera automática. “Los plazos se consideran agotados cuando se recorrió de manera amplia toda la jurisdicción. No es una decisión exclusiva de la Policía, sino que debe existir un informe detallado de todas las tareas realizadas para que luego la fiscalía determine si se continúa o no con la búsqueda”, explicó.

Por ahora, no hay certezas. Solo una pista, un supuesto avistamiento y una pregunta que golpea cada vez más fuerte en Bariloche y Villa La Angostura: dónde está AnalíabCorte