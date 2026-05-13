La búsqueda de Analía Corte entró en una etapa crítica y angustiante en Bariloche. Mientras la Policía de Río Negro intensificó los rastrillajes en la Circunvalación, el sector del Gauchito Gil y la costa del Ñireco, apareció una prueba que despistó a los investigadores: una cámara mostró a la mujer subiendo a un colectivo de la línea 50 y a un hombre desconocido pagándole el pasaje. Además, surgieron testimonios que aseguran haberla visto en Villa La Angostura.

¿Dónde está Analía Corte?

Con el correr de los días, el caso se volvió un verdadero rompecabezas para los investigadores. La desaparición de Analía mantiene en alerta a Bariloche desde hace cinco días y ahora las autoridades ya no descartan que haya salido de la ciudad, sola o acompañada. La incertidumbre crece minuto a minuto y cada dato nuevo abre más preguntas que respuestas.

En ese escenario, el jefe de la Comisaria 27°, Luis Hawerylak confirmó que una de las líneas más fuertes apareció tras el relato de una persona que dijo haber visto a la mujer en la localidad neuquina de Villa La Angostura. Según detalló, el aviso llegó desde un puesto de Seguridad Vial luego de que un testigo asegurara haber observado a Analía descendiendo del cerro Centinela cerca de las 4 de la tarde, en un horario que llamó poderosamente la atención porque el acceso al lugar se habilita solamente hasta el mediodía.

Cómo sigue la búsqueda de Analía

A partir de esa información, la búsqueda se extendió a otras localidades cordilleranas. Los investigadores intentan reconstruir cada movimiento de la mujer mientras los rescatistass avanzan entre senderos, zonas de monte, rutas y márgenes del río Ñireco. La hipótesis de que haya salido de Bariloche dejó de ser secundaria y comenzó a tomar cada vez más fuerza.

Además, el despliegue policial se amplió en las últimas horas con la incorporación de rescatistas, efectivos especiales, integrantes del Grupo Andino y personal de Parques Nacionales. La desesperación por encontrar una pista concreta llevó a reforzar los rastrillajes en distintos puntos considerados sensibles para la investigación.

El celular y sus cosas, en la casa

Sin embargo, el dato que más inquieta a los investigadores apareció en las cámaras de seguridad aportadas por vecinos. Según explicó Hawerylak, Analia dejó el celular y todas sus pertenencias en la vivienda antes de desaparecer. Después, en una de las imágenes recolectadas por la Policía, se la observa subiendo a un colectivo de la línea 50 mientras un hombre que estaba a pocos metros le paga el boleto.

Ese detalle encendió todas las alarmas. Hasta el momento no trascendió quién es el hombre ni qué relación tendría con la mujer desaparecida. Pero dentro de la investigación ya consideran que podría tratarse de una pieza clave para reconstruir qué ocurrió después de que Analia salió de su casa.

Por otro lado, la Policía confirmó que no es la primera vez que atravesaba una situación similar. En 2021 había desaparecido y fue encontrada en una alcantarilla del kilómetro 3800 gracias al trabajo del perro policial Draco. Incluso, en otro episodio anterior, familiares lograron ubicarla en la terminal de ómnibus, a varios kilómetros de su domicilio.

Debido a esos antecedentes, desde el primer momento se activó un operativo especial. Las autoridades señalaron que Analía es paciente psiquiátrica y que esa situación aceleró la intervención de canes especializados y grupos de búsqueda. Aun así, cinco días después de su desaparición, el misterio sigue creciendo y en Bariloche hay una pregunta que todavía nadie puede responder: dónde está Analía Corte.