La búsqueda de Analía Corte, la mujer de 52 años desaparecida hace más de diez días en Bariloche, continúa sin resultados y crece la angustia entre familiares, amigos y vecinos. En medio del desconcierto, su esposo, el brasileño Milton Marques, publicó una sentida carta en la que reveló los problemas psiquiátricos que la mujer atravesaba desde hace años, recordó una desaparición ocurrida durante la pandemia y pidió "evitar especulaciones" mientras siguen los rastrillajes para intentar encontrarla.

La publicación cayó como una bomba en las redes sociales y rápidamente comenzó a circular entre los grupos que siguen minuto a minuto el caso. El hombre explicó que decidió romper el silencio porque comenzaron a aparecer rumores y cuestionamientos sobre la situación familiar, mientras la desesperación crece con el correr de los días y todavía no existe una pista firme sobre el paradero de Analía.

En ese contexto, Marques contó que los problemas de salud mental de su esposa comenzaron en 2019, cuando fue diagnosticada y comenzó un tratamiento médico. Según relató, desde entonces atravesó períodos complejos vinculados a cuadros depresivos e insomnio, aunque también tuvo etapas de estabilidad y momentos felices junto a su familia.

La carta del esposo de Analía Corte, que la hermana de la mujer desaparecida difundió en redes

Además, recordó un episodio dramático ocurrido en 2021, en plena pandemia, cuando Analía también desapareció de su vivienda durante una jornada de lluvia intensa. Aquella vez, la mujer fue encontrada al día siguiente en la zona de la playa del kilómetro 4 con un cuadro de hipotermia, luego de una búsqueda contrarreloj en la que incluso participó un perro entrenado para rastrillajes.

Sin embargo, el cuadro volvió a agravarse durante las últimas semanas. Según detalló el esposo, durante el último mes Analía comenzó nuevamente con problemas de depresión e insomnio, motivo por el cual los médicos decidieron modificar la medicación y aumentar las dosis del tratamiento psiquiátrico.

Fue en ese delicado contexto que el pasado viernes 8 de mayo la mujer salió de su casa y nunca más regresó. De acuerdo al relato difundido por la familia, Analía se ausentó sin celular, sin documentación y sin dinero, aunque llevaba consigo una mochila con medicamentos. Desde entonces, no hubo rastros concretos que permitieran orientar definitivamente la búsqueda.

Mientras tanto, brigadistas, policías, rescatistas y voluntarios continúan recorriendo distintos sectores de Bariloche en medio de un operativo que ya lleva varios días y que mantiene movilizada a toda la ciudad. La falta de novedades comenzó a generar un clima de profunda preocupación, especialmente porque las bajas temperaturas complican todavía más el escenario.

Por otra parte, Marques también habló del enorme desgaste emocional que atraviesa la familia y explicó por qué decidió mantenerse alejado de los medios de comunicación durante los primeros días de la desaparición. En la carta sostuvo que toda su energía está puesta en contener al hijo de ambos, un nene de 12 años que atraviesa horas devastadoras mientras espera noticias de su madre.

"Sólo quien pasó por la desaparición de un familiar puede entender esta situación", expresó el hombre en uno de los fragmentos más conmovedores del escrito, donde además aseguró que amigos y familiares siempre acompañaron a Analía durante sus tratamientos y momentos difíciles.

Finalmente, el mensaje cerró con un pedido desesperado que resume el sentimiento de toda la familia: que Analía aparezca sana y salva cuanto antes. Pero mientras pasan los días y el misterio sigue intacto, la incertidumbre golpea cada vez más fuerte en Bariloche.