Lo que comenzó como una discusión entre varias personas terminó en una escena de extrema violencia dentro de un comercio de El Mallín. Un joven terminó apuñalado en el abdomen, otras dos personas sufrieron lesiones leves y el presunto agresor escapó del lugar después del ataque.

El episodio ocurrió minutos antes de las 22 del viernes en un local ubicado sobre calle Primeros Pobladores, cerca del playón municipal.

Según las primeras informaciones, en el enfrentamiento participaron cuatro personas y la situación escaló rápidamente hasta que uno de los involucrados sacó un arma blanca y atacó a otro joven.

Un puntazo en el abdomen y una derivación urgente

La herida provocó momentos desesperantes dentro del comercio. El joven lesionado fue trasladado de urgencia al hospital local, donde recibió las primeras curaciones mientras los médicos evaluaban la gravedad del cuadro.

Con el correr de las horas, y ante la complejidad de la lesión, la víctima debió ser derivada a un centro de salud de mayor complejidad de la región.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el estado del herido obligó a actuar rápidamente para evitar complicaciones mayores.

Además del joven apuñalado, otra persona sufrió lesiones leves durante la pelea.

El agresor escapó y apareció horas después

Después del ataque, el presunto autor de la puñalada abandonó el lugar y permaneció varias horas fuera del alcance de la Policía.

Sin embargo, más tarde se presentó voluntariamente en la comisaría local acompañado por su abogado defensor, Cristian Hugo Pettorosso, para ponerse a disposición de la Justicia.

El sospechoso también presentaba algunas heridas menores que, según trascendió, se habrían producido durante la pelea.

La investigación sigue abierta

La causa quedó bajo intervención de la Fiscalía, mientras efectivos policiales avanzan con la recolección de pruebas y testimonios para reconstruir cómo se produjo el ataque dentro del comercio.

Por el momento no se informó oficialmente qué originó la pelea ni cómo comenzó el enfrentamiento que terminó con una persona internada por una herida de arma blanca.