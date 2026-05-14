Una discusión absurda que terminó a golpes

Lo que parecía una simple maniobra de ingreso a un estacionamiento terminó en una escena de violencia en pleno bajo neuquino. Dos conductores comenzaron a discutir por quién entraba primero al predio de la sucursal de Mostaza ubicada sobre Perticone y Río Negro y, en cuestión de minutos, todo escaló hasta terminar a las piñas. Según informaron

El episodio ocurrió cerca de las 7:15 de este jueves y obligó a intervenir a la Policía para frenar las agresiones.

La situación fue relatada en el móvil de la AM550 durante el programa “La mañana es de LA PRIMERA”, con el reporte del periodista Juan Pablo Andréz junto al camarógrafo Bruno Calderón desde el lugar de los hechos.

Insultos, tensión y golpes en el estacionamiento

Según detallaron desde el móvil, los dos vehículos intentaban ingresar al estacionamiento cuando comenzó una fuerte discusión por el paso. Primero fueron insultos y recriminaciones dentro de los autos, pero el conflicto rápidamente se descontroló.

Los conductores descendieron de los vehículos y comenzaron a golpearse en el sector exterior del local gastronómico, a la vista de quienes circulaban por la zona a esa hora de la mañana.

La pelea continuó hasta que llegaron efectivos policiales y lograron separar a los involucrados.

Borrachos y lastimados

Personal policial realizó el test de alcoholemia a ambos agresores, el cual dio positivo y en uno de los casos, hubo que esperar a un familiar para que pueda retirar su rodado. Serán multados.

Cuando llegó la Policía, ambos tenían lesiones visibles y manchas de sangre en sus ropas.

Asimismo, provocaron daños en el local, tiraron mesas y dejaron un desmadre, además de generar incomodidad entre quienes desayunaban en el lugar, y provocaron las miradas de las personas que, a esa hora, se dirigen a trabajar y estudiar.

Cómo terminó la escena

Tras la intervención policial, uno de los hombres se retiró del lugar. El otro permaneció en el predio y circulaba acompañado por dos mujeres muy jóvenes que estaban dentro del vehículo al momento del episodio.

La secuencia volvió a poner en evidencia cómo situaciones mínimas vinculadas al tránsito pueden escalar rápidamente y terminar en episodios violentos en plena vía pública.