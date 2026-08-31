El operativo que terminó con dos detenidos

El procedimiento policial que generó susto entre vecinos del centro de Neuquén durante la madrugada tuvo nuevos detalles luego de la entrevista de AM550 con el comisario inspector Marcos Mazzone, coordinador de Seguridad de la Policía de Neuquén.

Tal como se había informado, el episodio ocurrió alrededor de las 2:30 en Belgrano al 650, donde dos hombres fueron sorprendidos cuando intentaban llevarse bicicletas de un edificio.

Ahora, Mazzone explicó que el operativo comenzó a partir de una alerta del Centro de Monitoreo.

“Personal del comando, a través del centro de monitoreo, nos avisa que andaban en un auto con varios sujetos que habían descendido en un edificio encapuchados y con guantes con ropa oscura”, relató en La mañana es de LA PRIMERA por AM550.

Con esa información, efectivos de la Comisaría Primera se dirigieron hasta el lugar y lograron interceptar a los sospechosos.

Intentaron agredir a los policías

Uno de los nuevos datos aportados por el comisario fue lo ocurrido durante la detención.

Los sospechosos dejaron las bicicletas cuando fueron descubiertos, pero uno de ellos habría intentado enfrentarse físicamente con los efectivos.

“Dejaron las bicicletas y uno arremete contra la Policía, por lo que se tuvo que usar la escopeta reglamentaria en virtud de que quisieron agredirlo”, explicó Mazzone.

El coordinador de Seguridad aclaró que ninguno de los dos hombres tenía un arma de fuego. La escopeta fue utilizada como recurso de disuasión frente al intento de agresión.

“Los delincuentes no tenían armas, pero querían agredir al personal y se usó la escopeta como disuasión”, sostuvo.

Las detonaciones fueron las que provocaron alarma entre los vecinos de la zona durante la madrugada.

Quiénes son los dos detenidos

El procedimiento terminó con dos hombres demorados, de 20 y 37 años, y las bicicletas fueron recuperadas.

Mazzone confirmó además que ambos tienen antecedentes por robo, un dato que se incorporó ahora a la investigación.

“Demoramos a dos personas, uno de 20 años y uno de 37 y recuperamos las bicicletas y se restituyeron a los propietarios”, señaló.

Durante la mañana, los damnificados fueron ubicados y los rodados pudieron regresar a sus propietarios, luego de acreditar la correspondiente titularidad.

El Clio que todavía buscan

La investigación no terminó con las dos detenciones. La Policía busca ahora determinar qué ocurrió con el vehículo en el que se movilizaba el grupo.

De acuerdo con lo informado por Mazzone, los sospechosos habrían llegado en un Renault Clio, aunque el automóvil se retiró del lugar y todavía no pudo ser localizado.

“Ambos detenidos tienen antecedentes por robo. Habrían llegado en un vehículo Clio”, confirmó el comisario.

De esta manera, mientras los dos hombres quedaron a disposición de la Justicia y las bicicletas fueron restituidas, la búsqueda del automóvil abre una nueva línea para avanzar sobre el resto de las personas que podrían haber participado del episodio.