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Cámaras de seguridad

Los vieron trepando la reja de una casa para escaparse con lo que acababan de robar: una pareja quedó demorada

Los delincuentes habían dañado una de las entradas a la vivienda para poder robar. La Policía actúo rápidamente gracias al aviso del Centro de Monitoreo.

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Por Redacción Mejor Informado
Lunes, 31 de agosto de 2026 a las 10:46
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Dos personas fueron demoradas durante la tarde del domingo, luego de que efectivos de la División Centro de Monitoreo Urbano detectaran mediante las cámaras de seguridad una situación sospechosa en inmediaciones de una vivienda.

El hecho fue advertido cuando las cámaras registraron a un hombre saltando el portón de ingreso de un domicilio y, minutos después, saliendo del lugar de la misma manera, presuntamente con elementos sustraídos.

De inmediato se dio aviso al personal de calle, que logró ubicar a una pareja con características coincidentes con las aportadas.

Ambos trasladaban una bolsa que contenía distintos elementos, los cuales fueron posteriormente reconocidos por el propietario de la vivienda.

Además durante la verificación del domicilio se constataron daños en uno de sus accesos. Por disposición de la autoridad judicial interviniente, las personas fueron demoradas y los elementos recuperados fueron restituidos a su propietario.

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