Una alerta durante la madrugada

En medio de la madrugada, dos hombres encapuchados y con guantes ingresaron de manera sospechosa a un edificio céntrico de Neuquén y terminaron demorados cuando intentaban retirarse del lugar.

El episodio ocurrió este sábado 30 de agosto y fue advertido por la División Centro de Despacho y Emergencia 101, que recibió una alerta sobre la presencia de los sospechosos dentro del edificio.

Ante la situación, efectivos de la Comisaría Primera se dirigieron rápidamente hasta el lugar.

Uno de los sospechosos llevaba una bicicleta del sector de garaje.

Los encontraron cuando se iban

Al arribar, los policías interceptaron a los dos hombres cuando intentaban retirarse.

Uno de ellos llevaba una bicicleta que habría sido sustraída del sector de garaje, por lo que ambos fueron demorados y quedaron a disposición de las actuaciones correspondientes.

Durante el procedimiento, los efectivos también resguardaron dos bicicletas rodado 29.

Uno de los rodados fue restituido a su propietario.

Una bicicleta regresó a su dueño

La investigación continuó durante la mañana y permitió ubicar a uno de los damnificados.

Luego de acreditar la propiedad, uno de los rodados fue restituido por disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos.

El rápido aviso al 101 permitió la intervención policial antes de que los sospechosos pudieran retirarse del edificio con los elementos que habrían intentado sustraer.