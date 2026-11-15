Disparos y una persona muerta en el loteo Venezia de Plottier: investigan qué pasó

Un operativo policial se desplegó este sábado en el loteo Venezia de Plottier, luego de que vecinos escucharan varias detonaciones de arma de fuego y alertaran sobre la presencia de una persona tendida en la vía pública. Cuando llegaron los efectivos, encontraron a la víctima sin vida.

El episodio ocurrió después de las 11, en inmediaciones de las calles Puente Tres Arcos y Río Nihuil. La zona fue acordonada para preservar la escena y permitir el trabajo de los investigadores.

"La Policía cortó todo y mandó a la gente adentro", relataron vecinos del sector al describir el procedimiento. El despliegue incluyó personal policial, integrantes del Gabinete de Criminalística y del Cuerpo Médico Forense.

La Policía intervino luego de que los vecinos alertaran sobre lo sucedido - Foto: Archivo

Interviene la Fiscalía de Homicidios

En la investigación participa la Unidad Fiscal de Homicidios del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, que busca reconstruir las circunstancias del episodio y determinar si se trató de un homicidio.

Durante la tarde, los peritos continuaban trabajando en el lugar. El Cuerpo Médico Forense tendrá a su cargo la autopsia, una medida fundamental para establecer las causas y las características de la muerte.

Por el momento, no se informó oficialmente la identidad de la persona fallecida, ni se difundieron detalles sobre las circunstancias en las que se produjeron los disparos.

Qué se sabe hasta ahora del episodio

La secuencia que dio origen a la intervención policial comenzó con los llamados de vecinos que escucharon varias detonaciones. Poco después, advirtieron que había una persona tendida sobre la calle y solicitaron asistencia.

La presencia de los efectivos obligó a restringir la circulación y el movimiento de los residentes en las inmediaciones. El objetivo fue mantener preservada la escena hasta completar las primeras pericias.

Por ahora, no hay información oficial que permita determinar cuántos disparos se efectuaron, qué tipo de arma se habría utilizado o si hay personas identificadas como posibles responsables.

La autopsia será clave para determinar qué ocurrió

Uno de los pasos centrales de la investigación será el examen del Cuerpo Médico Forense. La autopsia permitirá establecer la causa y el mecanismo de la muerte, además de aportar elementos para reconstruir las circunstancias del episodio.

También serán importantes los rastros que pueda levantar el Gabinete de Criminalística, el relevamiento de posibles cámaras de seguridad y los testimonios de quienes viven en el loteo Venezia.

Estos elementos podrían ayudar a establecer si la víctima fue atacada en el lugar donde fue encontrada o si llegó hasta allí después de ocurrido el episodio.

Los antecedentes de otros crímenes con armas de fuego en Plottier

La ciudad ya registró investigaciones por homicidios cometidos con armas de fuego. Uno de los antecedentes ocurrió en enero de 2021, cuando un joven de 22 años murió de un disparo en el barrio Los Canales. La causa derivó en una investigación judicial y posteriormente en una condena.

Otro episodio ocurrió en febrero de 2024, cuando Lucas Ricardo Telmo fue asesinado a tiros. La investigación avanzó con imputaciones por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y posteriormente llegó a juicio por jurados.

Estos antecedentes permiten dimensionar el trabajo que implica reconstruir un hecho de estas características, aunque no existe información que vincule aquellos casos con el episodio registrado este sábado en el loteo Venezia.