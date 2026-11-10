Una casa habría sido el detonante de una pelea que terminó de la peor manera en San Carlos de Bariloche. El reclamo para que entregaran una vivienda de Diagonal Gutiérrez 98 habría encendido una discusión que rápidamente se convirtió en una batalla entre dos grupos familiares. Hubo disparos, dos hombres terminaron heridos, tres personas fueron detenidas y Daniel Guerra, de 29 años, fue encontrado muerto en una vivienda cercana.

El episodio ocurrió el lunes por la noche en el sector de los barrios Alborada y Bella Vista. Según la información que trascendió sobre la investigación, el conflicto se habría originado por una exigencia concreta: la entrega de la propiedad. Lo que comenzó como una discusión por la vivienda escaló hasta una violenta riña en la que habrían participado al menos seis personas.

En medio del enfrentamiento quedaron involucrados dos pares de hermanos. De un lado, dos hombres de 39 y 21 años; del otro, hermanos de 29 y 31. La disputa terminó con dos de ellos internados por heridas de arma de fuego, mientras que Guerra fue hallado sin vida en una casa ubicada a pocos metros del lugar donde se había desatado el conflicto.

Sin embargo, el dato que puede cambiar la reconstrucción de la tragedia está en las lesiones que presentaba el cuerpo. Aunque la Policía llegó inicialmente por un alerta de detonaciones, la muerte no habría sido provocada por un disparo. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que Guerra tendría dos heridas de arma blanca: una en el cuello y otra en el tórax.

La autopsia deberá establecer con precisión cuáles fueron las lesiones que provocaron el fallecimiento y aportar elementos para reconstruir los últimos momentos de la víctima. También será clave determinar quién utilizó el arma cortopunzante y en qué circunstancias se produjo la agresión fatal. La diferencia no es menor: en una pelea en la que hubo disparos, el hombre que murió habría sido atacado con otro elemento.

Con tres detenidos y dos heridos, la investigación intenta ahora desarmar una secuencia de violencia que tuvo como punto de partida una disputa por una casa y terminó con un hombre de 29 años muerto. El Ministerio Público Fiscal deberá establecer qué pasó dentro y fuera de la vivienda, quiénes participaron de cada agresión y, fundamentalmente, quién fue el responsable de las dos heridas que terminaron con la vida de Daniel Guerra.