Lo que comenzó con los desmanes en la Plaza del Bicentenario terminó extendiéndose a distintos sectores de Centenario. A las detenciones, los enfrentamientos con la Policía y los daños registrados durante los festejos por la final del Mundial se sumaron nuevos episodios que muestran que la violencia continuó durante la noche del domingo.

La Policía confirmó que un joven ingresó al Hospital Natalio Burd con una herida de arma de fuego y que, además, un vehículo fue atacado a piedrazos frente a una vivienda del barrio Vista Hermosa. Ambos hechos permanecen bajo investigación y, por el momento, no fueron esclarecidos.

Un disparo en medio de una noche que no terminó con los disturbios

Según informó el comisario Néstor Catalán, coordinador de la Zona Periferia II, un joven llegó al hospital con una lesión provocada por un arma de fuego.

El jefe policial explicó que el herido no brindó información que permitiera reconstruir lo ocurrido ni identificar a los responsables del ataque, por lo que la investigación continúa sin avances sobre las circunstancias del hecho.

El episodio ocurrió después de los graves incidentes registrados en la Plaza del Bicentenario y se convirtió en uno de los hechos más preocupantes de una jornada que terminó muy lejos de un festejo deportivo.

Piedrazos contra una vivienda y un auto destruido

La violencia también alcanzó al barrio Vista Hermosa. Frente a una vivienda ubicada sobre calle Cuba, entre Juan Domingo Perón y Simón Bolívar, desconocidos atacaron un Fiat Palio que estaba estacionado dentro del garage.

El vehículo terminó con sus vidrios destrozados producto de los piedrazos. La Policía trabajó en el lugar para relevar los daños y tratar de establecer quiénes participaron del ataque.

Aunque todavía no se confirmó si este episodio está directamente vinculado con los disturbios registrados en el centro de la ciudad, ocurrió durante la misma noche y forma parte de la investigación que llevan adelante los efectivos.

Qué dijo la Policía sobre el video que se viralizó

En las últimas horas también circuló un video que muestra a un hombre caer contra un contenedor en la Plaza del Bicentenario antes de ser reducido por la Policía.

Sobre esa situación, Catalán aclaró que el hombre fue demorado porque, según indicó, arremetió contra el personal policial.

El comisario también se refirió a las versiones que aseguraban que el procedimiento se había originado mientras el hombre pedía una ambulancia para asistir a su hija adolescente, quien supuestamente había resultado herida por disparos de postas de goma.

Explicó que la Policía recibió un aviso sobre una menor lesionada y que un familiar la habría trasladado por sus propios medios al Hospital Natalio Burd. Sin embargo, al consultar con las autoridades sanitarias, indicó que no encontraron registros de una atención médica por ese tipo de lesiones.

Una investigación abierta tras una noche marcada por la violencia

Los nuevos hechos se suman al balance informado inicialmente por la Policía, que daba cuenta de cuatro personas demoradas, una mujer policía herida y los enfrentamientos ocurridos durante los festejos por la final del Mundial.

Con un joven baleado, daños contra una vivienda y varias situaciones que todavía no fueron esclarecidas, la investigación continúa para determinar cómo se desencadenaron los distintos episodios de violencia que marcaron la noche del domingo en Centenario.