Los festejos por el Subcampeonato de Argentina en el Mundial se hicieron sentir en todo el país, donde miles de argentinos salieron a festejar una nueva final y consagrarse subcampeones tras haber sido Campeones del Mundo en 2022.

En el caso de Neuquén los vecinos aprovecharon el enorme operativo montado para celebrar de todas formas, a pesar de que no era el resultado esperado. Tanto familias como grupos de amigos se acercaron al Monumento a San Martín para el último festejo, sumado al grupo de personas que vio el partido en las pantallas de la Municipalidad.

Tras este último operativo, el comisario Inspector Marcos Mazzone detalló en La Primera Mañana por AM550 que hubo un total de 11 demorados en toda la noche, la mayoría alcoholizados, quienes fueron demorados por dañar propiedades e intentar cometer robos cuando el festejo ya terminaba.

Agregó que fueron retirados del lugar por intentar causar disturbios entre los concurrentes. Además aclaró que no hubo enfrentamientos con la Policía ya que había un amplio cordón de seguridad preparado ante cualquier resultado deportivo.

Un final trágico y el fin de los operativos mundialistas

Mazzone también se refirió al único muerto que hubo en todos los festejos, este domingo por la noche, luego de que le explote pirotecnia profesional cuando la manipulaba. "Pero bueno, son cosas que veníamos hablando desde el primer partido. El uso de la pirotecnia y la prohibición que hay a nivel provincial. Entonces, cuando uno habla de eso, no lo habla livianamente".

Además de la víctima fatal, hay tres jóvenes internados por distintas heridas con el mismo artefacto explosivo. "El uso de pirotecnia sumado a que hayan tomado sustancias o bebidas alcohólicas hace que no tengan control sobre eso", expresó Mazzone.

Finalmente el Comisario agradeció el trabajo de estos 40 días, en total ocho partidos para ocho operativos, en conjunto con toda la Policía de Neuquén, quienes realizaron amplios operativos que resultaron positivos en cada oportunidad. Entre Centenario, Plottier y Neuquén hubo cerca de 800 efectivos trabajando.

La entrevista completa