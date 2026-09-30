Doble homicidio en Cutral Co: condenaron a perpetua a De la Vega y Canihuan

En una audiencia de determinación de la pena realizada hoy, la jueza técnica Vanesa Macedo Font impuso la pena de prisión perpetua a Carlos Andrés de la Vega y Juan José Canihuan, quienes habían sido declarados culpables por un jurado popular, por el homicidio de Nicolás Piovesan y Junior Riquelme, cometido en Cutral Co.

Durante el juicio de cesura, el fiscal jefe Gastón Liotard, junto al fiscal del caso Federico Cuneo, requirió la pena de prisión perpetua para ambos condenados.

La pretensión de la fiscalía se fundamentó en la declaración de responsabilidad emitida por el jurado popular y en las previsiones del Código Penal para la calificación legal del hecho, que establece como única sanción posible la pena máxima.

La jueza técnica avaló el pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal y condenó a De la Vega y Canihuan a la pena de prisión perpetua.

Antecedentes del caso

El 14 de agosto pasado, un jurado popular declaró por unanimidad a De la Vega y a Canihuan autores penalmente responsables del doble homicidio.

En su veredicto, los integrantes del jurado respaldaron la acusación fiscal y consideraron acreditadas las agravantes de uso de arma de fuego y alevosía para ambos imputados, declarándolos culpables en calidad de coautores.

Los hechos

De acuerdo con la prueba, el hecho fue cometido el 26 de agosto de 2025 en el barrio Nehuen Che de la ciudad de Cutral Co.

Las víctimas, Nicolás Piovesan y Junior Riquelme, circulaban a bordo de una motocicleta cuando fueron perseguidos por un automóvil Volkswagen Gol en el que se desplazaban De la Vega y Canihuan.

Mientras transitaban por la calle Rosembrok, los agresores efectuaron múltiples disparos de arma de fuego con la intención de quitarles la vida.

A raíz del ataque, Riquelme cayó de la moto en la intersección con la calle Agrimensor Baka tras sufrir dos impactos de bala —uno de ellos en el cuello, que le produjo una lesión vascular mortal—. Unos metros más adelante cayó Piovesan, quien recibió tres disparos por la espalda que le provocaron lesiones fatales en órganos vitales.