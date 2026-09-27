Tras el crimen a balazos en Cutral Co donde perdió la vida Wálter Yañez, de 28 años, el Ministerio Público Fiscal le formuló cargos por el homicidio a un adolescente de 17 años, quien es señalado como el presunto autor de los disparos.

El homicidio ocurrió el viernes por la noche y Yañez falleció tras recibir dos disparos en el barrio Libertador General San Martín de Cutral Co, conocido también como el sector de las 500 Viviendas. La víctima se encontraba junto a otras personas en la plaza ubicada en la esquina de Ejército Argentino y Maipú.

Fue allí cuando una persona llegó y comenzó a disparar. Yáñez recibió dos impactos y uno de los proyectiles alcanzó la zona abdominal y le provocó una herida de extrema gravedad, mientras que el segundo impactó en una de sus extremidades.

El personal sanitario lo trasladó en código rojo al hospital Complejidad VI de Cutral Co, pero finalmente se confirmó su fallecimiento.

Los cambios en el proceso con la ley 27.801

Tras el crimen, el Ministerio informó que había un menor de edad detenido por el homicidio y que se haría la formulación de cargos a cargo de la fiscal del caso Ana Mathieu, con la supervisión del fiscal jefe Gastón Liotard. Además, destacaron que la audiencia se hizo en el contexto del fuero penal juvenil, debido a que la persona detenida es menor.

Aunque la formulación de cargos ya se realizó al detenido por homicidio agravado por uso de fuego, el contenido que se trató en la audiencia y los detalles se encuentran bajo reserva ya que se trata de un crimen que involucra menores de edad y que ahora rige bajo el régimen penal juvenil.

Ahora se espera que el proceso continúe bajo lo que establece la nueva ley, si bien antes de esta modificación los menores de 17 también podían ser imputados, sí cambia el sistema judicial que lo juzga, las penas máximas y las condiciones de una eventual condena.

El adolescente, de 17 años, quedó alcanzado por el nuevo Régimen Penal Juvenil, vigente desde septiembre en todo el país. La normativa establece un sistema específico para las personas de entre 14 y 17 años acusadas de delitos y contempla penas diferenciadas, incluida la privación de la libertad para los casos más graves, con un máximo de 15 años.

La Ley 27.801 reemplazó el régimen que estaba vigente desde 1980 y establece un sistema específico de responsabilidad penal para los adolescentes.

De esta manera, el homicidio de Walter Yáñez se convirtió en uno de los primeros casos en Neuquén en los que un adolescente es imputado bajo este nuevo esquema, aunque la provincia todavía trabaja en la adecuación de algunos aspectos de su sistema a la nueva normativa nacional

En este caso, la investigación avanza para determinar si existía alguna diferencia previa entre la víctima y el victimario para encontrar el posible motivo del homicidio y reconstruir los momentos previos al ataque.

Además se destacó que el arma de fuego no ha sido hallada y que el plazo de investigación sería por cuatro meses.