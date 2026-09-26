Walter Yáñez, de 28 años, murió después de recibir dos disparos en el barrio Libertador General San Martín de Cutral Co, conocido también como el sector de las 500 Viviendas. El ataque ocurrió cerca de las 23 del viernes, cuando el joven se encontraba junto a otras personas en la plaza ubicada en la esquina de Ejército Argentino y Maipú.

Según la información conocida hasta el momento, un hombre llegó al lugar y comenzó a disparar. Yáñez recibió dos impactos. Uno de los proyectiles alcanzó la zona abdominal y le provocó una herida de extrema gravedad, mientras que el segundo impactó en una de sus extremidades.

Vecinos asistieron al joven hasta la llegada de los efectivos policiales y de una ambulancia del SIEN. El personal sanitario lo trasladó en código rojo al hospital Complejidad VI de Cutral Co, pero finalmente se confirmó su fallecimiento.

La investigación ya tiene a un sospechoso detenido. Según la información disponible, se trataría de un menor de edad que habría sido identificado como presunto autor del ataque. La Justicia deberá determinar ahora cómo se produjo la agresión y qué circunstancias rodearon el crimen.

Walter Yáñez era tatuador, rapero y colaboraba con Alianza

La muerte de Yáñez generó pesar entre personas que lo conocían en distintos ámbitos de Cutral Co. Amigos lo recordaron por su actividad como tatuador y rapero y señalaron que era conocido con el apodo de “el Gioma”.

También tenía una relación cercana con Alianza de Cutral Co, club del que era hincha y con el que colaboraba en diferentes trabajos. Entre esas tareas, quedó su marca en uno de los paredones del estadio ubicado sobre calle Nolasco, donde realizó el contorno de las Islas Malvinas.

Además de sus actividades artísticas, había trabajado como taxista. Tenía 28 años y su muerte provocó numerosas muestras de pesar en la ciudad.

El ataque se suma a otros episodios violentos registrados recientemente en Cutral Co. La investigación continúa para establecer qué ocurrió durante la noche del viernes y definir la situación del sospechoso detenido.