En la mañana de este lunes se registró un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 250, a la altura del kilómetro 282, en jurisdicción de Pomona, en la zona del Valle Medio de Río Negro. El hecho ocurrió alrededor de las 07:55 horas, según informó personal del Destacamento de Seguridad Vial. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un despiste seguido de vuelco protagonizado por un único vehículo involucrado, un Chevrolet Corsa. El rodado era conducido por una mujer mayor de edad, una docente que viajaba sola desde Choele Choel con destino a Luis Beltrán.

De acuerdo con el relato de la conductora, el incidente se habría originado cuando una camioneta que transitaba en sentido contrario invadió su carril, lo que la obligó a realizar una maniobra brusca. Como consecuencia, perdió el control del automóvil, que terminó despistando y dando un vuelco tipo tonel, quedando finalmente sobre la subbanquina con orientación hacia el este.

En el lugar se hizo presente personal de salud de Choele Choel, que procedió al traslado de la conductora hacia el hospital local para la realización de estudios de rigor. A simple vista, no presentaría lesiones de gravedad, aunque se aguardan los estudio complementarios del equipo médico para confirmar su estado.

El siniestro dejó daños materiales en el vehículo. Las pericias buscan establecer las circunstancias exactas del accidente, considerando factores como la maniobra de la camioneta, el estado de la calzada y las condiciones de tránsito en ese tramo.