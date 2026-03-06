Un escándalo educativo de proporciones sacude al norte del país y salpica a la Patagonia. Dos mujeres quedaron detenidas en la provincia de Salta acusadas de integrar una red que vendía certificados docentes falsos para sumar puntaje y acceder a horas cátedra, mientras que la investigación señala a un hombre radicado en Bariloche como quien manejaba la parte digital de la maniobra.

La causa está en manos de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, quien ordenó una batería de allanamientos simultáneos en Salta. Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron documentación clave que ahora se analiza para determinar la dimensión real del fraude.

Los primeros datos que surgen del expediente son explosivos: al menos 53 docentes lograron aumentar su puntaje en los listados oficiales con certificados presuntamente apócrifos y nueve llegaron a obtener horas cátedra gracias a esa documentación trucha.

Según la reconstrucción judicial, la operatoria se movía principalmente en redes sociales. A través de perfiles de Facebook bajo nombres como “Cursos Educar” o el alias “Ana Guzmán”, se ofrecían diplomaturas y postítulos con puntaje docente.

La propuesta tenía un gancho irresistible: no exigía cursado ni evaluaciones. Los interesados pagaban y recibían el certificado listo para presentar. Los montos del negocio variaban entre 95.000 y 360.000 pesos. Una vez concretado el pago, los compradores recibían un archivo PDF con firmas y sellos escaneados, que simulaban provenir de instituciones educativas reconocidas.

En algunos chats incorporados al expediente, varios involucrados admitieron directamente que compraban el puntaje sin realizar ninguna capacitación.

Un hombre de Bariloche aparece como el cerebro digital del negocio.

Las detenidas y el vínculo con Bariloche

La investigación derivó en la detención de dos mujeres. Una de ellas trabaja como docente y preceptora en un colegio secundario del norte. Para la fiscalía, su rol consistía en captar a los interesados y gestionar los cobros. La segunda detenida, domiciliada en Embarcación, participaba en tareas administrativas y en el movimiento del dinero que circulaba en la operatoria.

Pero el expediente también apunta hacia la Patagonia. En la causa aparece un hombre radicado en San Carlos de Bariloche, señalado por los investigadores como quien manejaba la estructura digital del sistema y recibía parte de los fondos transferidos.

La Unidad de Delitos Económicos Complejos trabaja ahora sobre el material secuestrado, revisando computadoras, celulares y transferencias bancarias.