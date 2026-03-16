La muerte del turista estadounidense encontrado sin vida en un sendero de Ushuaia generó una fuerte conmoción no solo en la Patagonia, sino también en Estados Unidos, donde amigos, colegas y conocidos comenzaron a despedirlo con emotivos mensajes en las redes sociales.

La víctima fue identificada como Sean Christopher Bartel, de 37 años, quien había llegado a la Argentina el 3 de marzo para recorrer distintos destinos turísticos. Durante su viaje pasó por Buenos Aires y El Chaltén, antes de instalarse en la capital de Tierra del Fuego.

Bartel había sido reportado como desaparecido el jueves, después de salir a realizar una excursión. Días más tarde, su cuerpo fue encontrado en un sendero cercano a la Laguna Esmeralda, en una zona de montaña que conduce hacia el glaciar Ojo del Albino, un recorrido frecuentado por quienes visitan Ushuaia en busca de trekking y aventura.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida de personas que lo conocieron a lo largo de su carrera y de su vida personal.

Uno de los mensajes más sentidos fue el de Tim Black, quien recordó su etapa laboral junto a Bartel. “Muy triste. Sean era un buen tipo. Trabajamos juntos en mis primeros días en televisión en Evansville. El mundo puede ser peligroso, pero él también diría que eso no debería impedirnos explorarlo”, escribió.

También Julia Carver lo recordó con un mensaje cargado de afecto. “Era una persona hermosa por dentro y por fuera. Me encantaba seguir sus aventuras mientras viajaba por el mundo. Era auténticamente curioso y siempre quería ver las cosas por sí mismo”, expresó.

Los comentarios continuaron multiplicándose entre quienes compartieron trabajo o experiencias con él. Muchos lo definieron como un periodista talentoso, creativo y apasionado por contar historias, mientras que otros destacaron su personalidad divertida y su energía en las redacciones.

“Me puso muchas veces frente a cámara, tengo grandes recuerdos”, escribió un colega. Otros lo describieron como “un talento multidotado”, “un joven fantástico” y “una persona única”.

Mientras tanto, la investigación sobre su muerte continúa en Ushuaia. De acuerdo con la información de la Comisaría Primera, la principal hipótesis es que Bartel sufrió una caída de unos 90 metros mientras realizaba trekking en la zona montañosa.

Las autoridades indicaron que no se detectaron signos de intervención de terceros, por lo que todo apunta a un accidente en medio del recorrido hacia el glaciar.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde la autopsia deberá determinar con precisión qué ocurrió. Hasta el momento, no se difundieron los resultados oficiales.