Un episodio de extrema peligrosidad se vivió en la autopista Panamericana, a la altura del partido bonaerense de Campana, cuando una mujer condujo durante unos seis kilómetros a contramano por el carril rápido, lo que obligó a desplegar un importante operativo policial para evitar una tragedia.

La situación se detectó en la zona de colectora norte y Chiclana, donde la conductora circulaba en sentido opuesto al resto de los vehículos a bordo de un Toyota Corolla. La maniobra generó alarma entre los automovilistas que transitaban por la autopista.

Ante el riesgo de un choque frontal, las autoridades intentaron detener el vehículo, pero la mujer no obedeció las indicaciones para frenar ni para orillarse en la banquina, por lo que se decidió montar un operativo cerrojo con móviles policiales para interceptarla.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, ocurrió otro incidente. En el kilómetro 70, un patrullero que participaba del operativo chocó de frente contra una camioneta Toyota Hilux 4x4. Como consecuencia del impacto, tanto los ocupantes de la camioneta como los efectivos policiales sufrieron lesiones, aunque fuentes del caso indicaron que ninguno de ellos corría peligro.

Finalmente, tras varios kilómetros de tensión en la autopista, los agentes lograron interceptar el auto en la colectora sur, a la altura de Schinoni.

Una vez detenida, la mujer fue sometida a un test de alcoholemia, que dio resultado negativo.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, la conductora se encontraba desorientada y no logró retomar el sentido correcto del tránsito, lo que habría desencadenado la peligrosa secuencia que mantuvo en alerta a quienes circulaban por la zona.