Domingo accidentado en la Ruta 237: derrape y vuelco en distintos tramos

La Ruta 237 fue escenario este domingo de dos accidentes de tránsito con poco más de tres horas de diferencia. Los siniestros ocurrieron en distintos sectores de la provincia de Neuquén: el primero tuvo lugar cerca de Piedra del Águila y el segundo se produjo en inmediaciones de Picún Leufú.

El primer episodio ocurrió durante la mañana, en jurisdicción de Piedra del Águila, a la altura del kilómetro 1426. Un Renault Stepway derrapó y terminó fuera de la calzada, por motivos que todavía no fueron determinados.

El aviso a los Bomberos se recibió cerca de las 11:30. Una dotación se trasladó hasta el lugar, donde encontró al vehículo fuera de la ruta y constató que había una sola persona en su interior.

El ocupante fue asistido por una ambulancia del hospital local, que realizó un control en el lugar. Hasta el momento no se informó si sufrió lesiones ni fue necesario trasladarlo a un centro de salud.

Los bomberos realizaron además tareas preventivas sobre el automóvil. Desconectaron la batería y revisaron el vehículo para descartar pérdidas de fluidos u otros riesgos antes de retirarse de la zona.

Poco más de tres horas después se produjo el segundo siniestro, esta vez cerca de Picún Leufú. El hecho ocurrió alrededor de las 14:40, en el kilómetro 1363, donde un Peugeot 306 azul salió de la calzada y terminó volcando.

En el vehículo viajaban un hombre de 73 años y una mujer de 63, ambos de nacionalidad chilena y con domicilio en Neuquén capital. La pareja regresaba desde Chile hacia la capital provincial cuando ocurrió el accidente.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, los ocupantes lograron salir del automóvil por sus propios medios y no presentaban lesiones. En este caso tampoco fue necesaria la intervención de Bomberos ni el traslado en ambulancia.

El jefe de la Comisaría Novena de Picún Leufú, Marcelo Osorio, explicó que el Peugeot se salió de la ruta después de atravesar una curva y avanzó hacia el campo sin que sus ocupantes intentaran reincorporarlo nuevamente a la calzada.

Uno de los factores considerados en la mecánica del accidente fue el estado de la ruta. Según indicó Osorio, la cinta asfáltica estaba mojada por la lluvia en el momento en que se produjo el vuelco, que fue de tipo tonel.

Finalmente, la Policía gestionó una grúa local para retirar el Peugeot. Los dos ocupantes continuaron posteriormente su viaje hacia Neuquén capital junto con el vehículo de asistencia.

Los dos hechos demandaron la intervención de distintos organismos de emergencia y seguridad, aunque no se registraron personas atrapadas ni víctimas fatales en ninguno de los accidentes ocurridos este domingo sobre la Ruta 237.