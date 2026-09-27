Una de las ruedas de un camión de YPF se incendió en pleno viaje sobre la ruta 237, generando una situación de gran peligro que afortunadamente fue contenida a tiempo.

Los Bomberos de Piedra de Águila detallaron que recibieron un un llamado por parte de División Tránsito, informando sobre un siniestro vial que involucraba a un camión de YPF. Ante esta situación, se convocó a la dotación mediante sistema VHF y sirena.

Al arribar al lugar, se constató el incendio de una de las ruedas del vehículo, el cual había sido extinguido previamente por el propietario mediante el uso de extintores.

Afortunadamente al llegar ya no había peligro y se realizaron las tareas de seguridad, control y verificación del camión, constatando que la situación se encontraba controlada y sin otras novedades.

Los Bomberos de la localidad aprovecharon a agradecer a la dotación de Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes, que se dirigía hacia el lugar y, al constatar que la situación se encontraba controlada, retornó a su base.