Personal de la Comisaría 41° intervino este martes por la tarde ante un presunto robo de chapas registrado en inmediaciones de calle Arroyo Durán, en el barrio Don Bosco III de la ciudad de Neuquén. La intervención comenzó luego de que los efectivos fueran alertados sobre dos personas que estaba sustrayendo materiales de una obra en construcción.

Al arribar al lugar, el personal policial contaba con registros de cámaras de seguridad que permitieron obtener características de los sospechosos. Con esa información, ambos fueron localizados e interceptados en inmediaciones de la zona. Sin embargo, al momento del procedimiento, no llevaban las chapas denunciadas consigo.

Las chapas habían sido vendidas en un comercio

Mientras se desarrollaba el operativo, otro efectivo informó que los elementos buscados habrían sido dejados en un comercio cercano. Los policías se entrevistaron con el propietario del establecimiento, quien manifestó que había adquirido las chapas de las personas cuyas características coincidían con las obtenidas a partir de las cámaras de seguridad. Según indicó, el pago se había realizado mediante una transferencia electrónica.

De esta manera, los investigadores pudieron establecer una línea que vinculaba a los sospechosos con los elementos denunciados como sustraídos.

Bicipolicías localizaron el lugar de donde fueron sustraídas

En paralelo, personal de Bicipolicías realizó un relevamiento en las construcciones ubicadas en las inmediaciones y logró determinar de dónde habrían sido sustraídas las chapas.

Los efectivos tomaron contacto con el propietario del lugar, quien manifestó que posteriormente se presentaría en la unidad policial para formalizar la denuncia correspondiente.

Además, durante el procedimiento se incorporaron registros de cámaras de seguridad aportados por una vecina que habría observado la secuencia desde su domicilio.

Dos personas, a disposición de la Justicia

Finalmente, las dos personas fueron aprehendidas y trasladadas a la Comisaría 41°. Las actuaciones quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.

La investigación busca establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo la sustracción de las chapas y determinar la responsabilidad de los involucrados.