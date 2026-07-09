Junín de los Andes: por los fuertes vientos se voló parte de un techo de chapas cerca del supermercado mayorista Diarco

A raíz de los fuertes vientos registrados en la últimas horas en la región cordillerana del Neuquén, en medio de la alerta amarilla declarada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el inicio del fin de semana largo, parte de un techo de chapas de un tinglado en construcción se voló en Junín de los Andes. Convocados por personal de Protección Civil, los Bomberos Voluntarios se presentaron el lugar y procedieron a asegurar el predio.

Minutos después de las 19, tuvo lugar algo que pudo haber sido una verdadera tragedia. Todo ocurrió a metros de la Ruta Nacional 40 en la localidad cordillerana de Junín de los Andes.

Un tinglado en construcción, vecino al supermercado mayorista Diarco, sufrió la voladura de algunas chapas y el material cayó sobre un terreno vecino. Ante este escenario, personal de Protección Civil local dio aviso inmediato a los Bomberos Voluntarios.

Una vez en el lugar, los especialistas desplegaron una maniobra especial para evaluar los daños y planificar las tareas a desarrollar con la claridad del día. .

En diálogo con el portal Info Los Andes, el jefe y subjefe de bomberos de esa localidad cordillerana explicaron que para asegurar la estructura es necesario la labor del personal especializado en trabajos de altura. "Cada personal que suba a trabajar deberá hacerlo con arneses de seguridad y cuerdas. De esa manera, podrán estar sujetados mientras realizan las tareas", sostuvieron.

El techo de chapas que se voló está ubicado sobre la colectora de la Ruta Nacional 40 en Junín de los Andes - Foto: Google Maps

Los bomberos presentes en el depósito precisaron que las tareas de remoción de las chapas se realizarán durante la mañana del jueves 9 de julio, una vez que la intensidad del viento haya mermado. Sin viento y con la claridad del día, las tareas podrán desarrollarse de manera segura.

Consultado sobre las causas de la voladura de las chapas, los bomberos explicaron que pudo haberse debito, en parte, a las ráfagas que lo embolsaron. "Una de las chapas que cayeron se notaba que se había rajado producto de la fuerza del viento, que fue de abajo hacia arriba, lo que provocó que se rompa. Una vez que el personal esté asegurado, hay que volver a hacer todos los agujeros, colocar tornillos tipo J, arandelas más grandes y volver a asegurarlo", añadieron.