Un allanamiento que terminó destapando más de lo esperado

Una investigación por un robo llevó a efectivos de la División Brigada de Investigaciones Zona Sur hasta dos domicilios de San Martín de los Andes. Lo que comenzó como la búsqueda de elementos vinculados a un hecho terminó con el hallazgo de objetos robados, un arma de fuego y drogas.

Los procedimientos fueron realizados con colaboración de personal de la Comisaría 23° y permitieron avanzar sobre distintas investigaciones judiciales.

En una vivienda del barrio Parque Sur, los investigadores encontraron tres máquinas de cortar cabello y una guitarra criolla, elementos que eran requeridos en otra causa por un robo.

Pero durante la requisa apareció algo que abrió una nueva investigación.

Una guitarra criolla fue encontrada durante uno de los allanamientos.

Un revólver con seis cartuchos

Entre los elementos secuestrados apareció un arma de fuego calibre .38, que tenía seis cartuchos sin percutar en su tambor.

A partir de este hallazgo se inició un nuevo legajo judicial por la presunta tenencia ilegal de arma de fuego.

El procedimiento permitió así sumar una nueva línea de investigación a la causa que había originado los allanamientos.

La investigación también permitió secuestrar cocaína y marihuana.

También encontraron cocaína y marihuana

Los efectivos también hallaron 8 gramos de cannabis sativa y 1,9 gramos de clorhidrato de cocaína.

Ante este descubrimiento intervino personal de la División Brigada Antinarcóticos Lagos del Sur, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes y del resguardo de las sustancias.

De esta manera, una investigación que comenzó por un robo terminó derivando en actuaciones por otros posibles delitos.

Un hombre quedó detenido

Como resultado de los procedimientos, un hombre de 46 años fue aprehendido y quedó a disposición de la Fiscalía interviniente.

Ahora será la Justicia la que deberá determinar su situación procesal y establecer las responsabilidades que correspondan en cada una de las investigaciones.

Los elementos secuestrados quedaron incorporados a las actuaciones para determinar su procedencia y su posible relación con otros hechos.