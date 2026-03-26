Un control de rutina terminó en un hallazgo inesperado para la policía de la ciudad de Cutral Co: dos adolescentes que circulaban en una moto fueron interceptados tras cruzar un semáforo en rojo, y en la revisión se descubrió que uno de ellos portaba un arma de fuego.

El procedimiento se llevó a cabo pasada las 17:08 de este miércoles en la intersección de Belgrano y C.H. Rodríguez, a cargo del Departamento Comando Radioeléctrico de la ciudad. Según informaron las autoridades, los efectivos que realizaban tareas de patrullaje observaron al rodado sobre calle Sáez Peña, violando la señal roja, y procedieron a seguirlos e interceptarlos a pocos metros.

Al descender del vehículo, el acompañante, de 17 años, dejó caer entre sus prendas un arma de fuego. El conductor, de la misma edad, circulaba sin la documentación correspondiente del rodado.

Ambos jóvenes fueron aprehendidos y trasladados al hospital local para su revisión médica. Posteriormente, intervino el personal de la Comisaría del Menor (CENAF N°4) y de la Comisaría 14°, mientras que el arma y la motocicleta fueron secuestradas.

Más tarde, los adolescentes fueron entregados a sus progenitores y quedaron imputados en una causa judicial. La investigación sobre el origen del arma y las circunstancias del hecho continúa en curso.