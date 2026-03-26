Un confuso episodio de violencia se registró este miércoles por la tarde en la intersección de Belgrano y Godoy, de la ciudad de Neuquén, cuando tres personas descendieron de un vehículo y atacaron a un hombre que caminaba junto a su hijo menor de edad. La víctima fue gravemente herida con un arma blanca y permanece internada en terapia intensiva, mientras que los agresores se dieron a la fuga.

Según las primeras versiones, el hecho se habría originado tras un incidente de tránsito entre un Volkswagen Gol y un Volkswagen Voyage. Fuentes policiales indicaron que la investigación no descarta ninguna hipótesis, incluyendo un ajuste de cuentas o un intento de robo, aunque en primera instancia se vincula con el accidente vial.

En diálogo con La Mañana es de la Primera por AM550, el Comisario Inspector Antonio Muñoz, coordinador operativo de la Zona Oeste, precisó que la víctima fue auxiliada por familiares en una zapatería cercana y trasladada de inmediato al Hospital Heller. Allí ingresó en código rojo, fue intervenida quirúrgicamente y actualmente se encuentra en terapia intensiva.

La versión oficial

Según la primera hipótesis, el hombre herido caminaba por la vía pública junto a su hijo menor de edad en la intersección de Godoy y Belgrano cuando tres personas descendieron de un vehículo Volkswagen Gol, lo agredieron y lo hirieron con un arma blanca.

Familiares de la víctima, que se encontraban en una zapatería cercana, lo auxiliaron de inmediato y lo trasladaron al Hospital Heller. Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado en código rojo al Hospital Regional, donde fue intervenido quirúrgicamente y permanece en terapia intensiva.

“El episodio es lamentable. Menos mal que hasta el momento no tenemos noticias fatales. Esperamos que se recupere”, declaró Muñoz, quien agregó que la investigación está en curso, con relevamiento de cámaras de seguridad y entrevistas a testigos de la zona, muy transitada a esa hora.

Hasta el momento, el Volkswagen Voyage en el que circulaban los presuntos agresores no fue localizado. Personal policial continúa con la búsqueda de los sospechosos.