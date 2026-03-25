Un repartidor de Pedidos Ya fue víctima de un violento asalto en el barrio San Lorenzo de Cipolletti: dos motochorros lo encañonaron y le robaron su vehículo de trabajo, mientras uno de ellos gritaba "¡Metele un cuete!", en clara referencia a dispararle. El hecho ocurrió el martes por la noche y quedó registrado en una cámara de seguridad de una vivienda cercana.

La secuencia fue tan rápida como brutal. El trabajador llegó a la calle Entre Ríos al 200 para entregar un pedido, cuando de repente apareció una moto blanca tipo enduro con dos sujetos encapuchados por sus cascos. El acompañante descendió y lo apuntó directamente con un arma de fuego. En ese instante, el cómplice insistió varias veces en que abriera fuego, mientras la víctima, desesperada, suplicaba que no le dispararan. La tensión se respiraba en cada segundo.

Acto seguido, el joven entregó su moto de 110 cc. y corrió por su vida, refugiándose detrás de un pilar de electricidad. Los delincuentes huyeron con el rodado, dejando tras de sí un trabajador aterrorizado y sin su herramienta de trabajo. El audio captado por la cámara de seguridad no solo inmortalizó las amenazas, sino también el pedido desesperado de la víctima: "¡No me tires!". Una escena que hiela la sangre.

Posteriormente, el damnificado se dirigió a la Comisaría 32° del barrio La Paz, donde radicó la denuncia. Allí relató con detalle cómo los dos sujetos lo encañonaron y lo despojaron de su moto bajo amenazas de muerte. La policía, junto con la Fiscalía de turno y la Brigada de Investigaciones, inició un operativo que incluye el relevamiento de cámaras privadas y del Sistema Integral de Prevención del Delito. Sin embargo, hasta el momento, los motochorros siguen prófugos.