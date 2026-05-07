Un allanamiento realizado en Cipolletti por una causa de material de abuso sexual infantil (MASI) dejó al descubierto una impactante cantidad de dispositivos tecnológicos dentro de una vivienda de la calle Ceferino Namuncurá. La Policía secuestró computadoras, celulares, discos externos y 60 pendrives, además de un revólver calibre 22 con municiones. Ahora, los investigadores intentan determinar el alcance del material almacenado y si existen otras personas involucradas.

El procedimiento se concretó durante la mañana del martes en jurisdicción de la Comisaría 32° y generó fuerte conmoción entre los propios investigadores por el volumen de elementos hallados dentro del domicilio.

No se trató de un simple secuestro de teléfonos o computadoras: lo que apareció fue una verdadera montaña de almacenamiento digital que obligó a trabajar durante varias horas dentro de la vivienda.

Según trascendió, el allanamiento fue ordenado como parte de una investigación por tenencia y distribución de MASI. A partir de tareas previas y seguimientos digitales, los investigadores lograron reunir información suficiente para avanzar sobre el domicilio de Cipolletti.

Pero lo que encontraron puertas adentro superó las expectativas. Había cuatro computadoras, tres teléfonos celulares, discos externos, CDs, un router y nada menos que 60 pendrives. Cada dispositivo quedó secuestrado para ser sometido a pericias informáticas, una etapa clave para determinar qué tipo de archivos había almacenados y desde cuándo.

Además, durante la requisa apareció un revólver calibre 22 color plateado junto con 26 cartuchos. El arma también quedó bajo análisis y podría abrir una nueva línea dentro de la investigación judicial.

Mientras los efectivos revisaban cada rincón de la vivienda, el trabajo se volvió extremadamente delicado. En este tipo de causas, cualquier archivo eliminado, conversación o conexión puede transformarse en una prueba determinante. Por eso intervino personal del Gabinete de Criminalística, encargado de preservar el contenido digital sin alterar la evidencia.

Las pruebas fueron trasladadas a la fiscalía a cargo del caso que deberá analizarlas y avanzar con el legajo correspondiente.