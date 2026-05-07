La tranquilidad de la madrugada se quebró en la zona norte de Regina cuando dos automóviles fueron incendiados en hechos separados por apenas tres horas y 100 metros de distancia. La secuencia, que dejó pérdidas materiales totales, generó alarma entre los vecinos y abrió una investigación bajo la hipótesis de ataques deliberados.

El primer episodio ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, cuando un Volkswagen Golf modelo 2023 estacionado en Maipú Norte, cerca de la esquina con Perú, comenzó a arder de manera repentina. El fuego se propagó con violencia y, pese al rápido arribo de una dotación de Bomberos Voluntarios, el vehículo quedó completamente destruido.

Tres horas más tarde, la calma volvió a romperse. A las 7, otro automóvil, un Volkswagen Gol modelo 2016, estacionado sobre la misma calle entre Cipolletti y Chile, fue alcanzado por las llamas. En esta ocasión intervinieron dos dotaciones con ocho bomberos trabajando para sofocar el incendio. Al igual que en el caso anterior, las pérdidas fueron totales.

Bomberos desplegaron tres móviles para sofocar las llamas

La proximidad temporal y geográfica de los hechos llevó a la Policía de Río Negro a custodiar los restos de los vehículos y abrir una investigación. Los peritos de la División de Siniestros analizan las condiciones en que se iniciaron los focos ígneos y buscan determinar si existe un vínculo entre los propietarios de los rodados.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación por la seguridad en la zona y reclamaron mayor presencia policial. En paralelo, se revisan registros de cámaras de seguridad públicas y privadas para intentar identificar a los responsables. Hasta el momento, no se han reportado detenciones ni se confirmó la existencia de amenazas previas contra los dueños de los autos.