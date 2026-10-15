Personal policial de la División Investigaciones Vaca Muerta realizó ayer, miércoles 14 de octubre, dos allanamientos en Plaza Huincul, en el marco de una investigación por la presunta sustracción de herramientas utilizadas en instalaciones petroleras.

Como resultado, se secuestraron varias herramientas de uso industrial y otros elementos de interés para la causa, además de concretarse la demora e identificación de un hombre señalado como uno de los principales involucrados.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 6 de octubre por el faltante de equipamiento especializado perteneciente a una empresa del sector petrolero.

Mediante el análisis de la información aportada por la firma y las tareas investigativas, los efectivos lograron identificar dos inmuebles vinculados con los presuntos responsables, donde se llevaron adelante las diligencias judiciales.

El procedimiento estuvo a cargo de la División Investigaciones Vaca Muerta, con la colaboración del GEOP Añelo, la Comisaría 10° de Añelo y la División Criminalística Vaca Muerta.