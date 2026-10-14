Temprano esta mañana de miércoles se realizó un gran allanamiento en una vivienda de calle Pirker 4000, en Neuquén, donde se secuestraron 14 bicicletas, envoltorios de cannabis y dejó siete mayores de edad demorados.

Se destacó que el principal sospechoso del robo no estaba en el domicilio y que el resto de los demorados estaban identificados. El operativo se originó a partir de una denuncia por la sustracción de dos bicicletas y una soldadora.

Tras el operativo en la zona, un vecino cercano a la vivienda manifestó su emoción al ver que la Policía se encargó de sacar a estas personas del barrio y esclarecer un delito denunciado.

La inseguridad y el miedo de los vecinos

Cuando se llevaban a los demorados, los vecinos que estaban en la vereda presenciando el momento comenzaron a aplaudir. Uno de ellos manifestó "me siento feliz de ver que están haciendo un allanamiento, de que están sacando a esta gente de mal vivir, que de mal vivir no se vivió tranquilo en el barrio. La inseguridad que generaba era aberrante. Aguantadero de todo", manifestó.

El vecino relató que vive a pocas cuadras y que se ha visto obligado a poner rejas de dos metros con púas arriba, además de alambre de tejido y sin embargo entraban a robarle igual.

También indicó que en la casa allanada vivía una familia con problemas de adicción, según él "desde el jefe de familia, hasta la tercera generación". Incluso el vecino destacó que es un barrio tranquilo pero con sus problemas.

El vecino comentó que ya le habían entrado a robar dos veces. "Una vez se llevaron una bicicleta, no fueron estos, fueron otros muchachitos que viven a dos cuadras. A consecuencia de eso al cabecilla lo mataron en un enfrentamiento", dijo.

El temor del vecino era tal que, según relató, duerme con un arma al lado de su cama. El hombre, quien aseguró ser efectivo policial retirado, explicó que los reiterados robos que sufrió lo llevaron a extremar las medidas de seguridad en su vivienda, aunque eso no impidió que volvieran a ingresar a robarle.

"Yo las veces que me robaron sí he hecho las denuncias pero vamos a ver si sacando a esta gente cambia. Ya vivían en pésimas condiciones porque le sacaron y cortaron la luz, el gas, todo", finalizó.