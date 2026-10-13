Tras identificar y realizar allanamientos por el hombre baleado en la cabeza el pasado lunes, se demoró a dos hombres que estarían relacionados con la causa, aunque según trascendió ninguno sería directamente el autor de los disparos.

Se adelantó que se realizaron allanamientos en estas últimas horas del martes, en domicilios del barrio Vista Hermosa por el caso del hombre de 31 años que fue baleado en la cabeza cuando circulaba en una camioneta Toyota Hilux junto a otro hombre por las calles Cuba y Santa Teresa de Jesús.

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Personal policial de investigaciones de la Zona Periferia II, comisarías 49 y 52, y UESPO, demoraron a dos hombres que podrían estar relacionados a la causa. Además, secuestraron un rifle Winchester con culata de madera, tres municiones calibre 44 y otra calibre 22, también ropa y elementos de interés para la investigación.

El comisario Marcos Mazzone, coordinador de la Zona Periferia II, ya había adelantado que en el interior de la camioneta del hombre baleado habían hallado drogas, balanza y dinero. Además, el hombre que continúa internado en el Castro Rendón tiene antecedentes y el agresor estaría identificado por una cámara de seguridad.

Según fuentes policiales, una de las hipótesis apunta a una posible disputa vinculada al ambiente del narcomenudeo.

Por el momento, la investigación se centra en estos dos demorados y el relevamiento de las cámaras de seguridad, lo cual permitió avanzar mientras se busca determinar las circunstancias del ataque.