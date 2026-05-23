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Golpe al narcomenudeo

Dos autos, $300.000, dos hermanos detenidos y 209 gramos de cocaína: las cifras tras el operativo antidroga en Zapala

En diálogo con Mejor Informado, el comisario Néstor Painenao dio detalles sobre la actividad realizada en el barrio Alto de esa localidad. Cómo sigue la causa.

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Por Diego Cioccio

Editor y redactor de Mejor Informado
Sabado, 23 de mayo de 2026 a las 20:17
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Dos autos, 300.000 pesos y 209 gramos de cocaína incautados en el barrio Alto de Zapala - Foto: División Antinarcóticos de Zapala

La comunidad de Zapala continúa conmocionada luego del exitoso operativo en el que la Policía de la provincia de Neuquén logró reventar un kiosco narco en la tarde de este viernes. A horas del golpe al narcomenudeo, Mejor Informado entrevistó a quien coordinó las acciones que terminaron con cifras impactantes.

El comisario Néstor Painenao es el jefe de la División Antinarcóticos de Zapala. En diálogo con este portal, explicó cómo y cuándo se inició la investigación, qué ocurrió en la vivienda del barrio Alto y cómo sigue la causa en la que fueron detenidos los dos sospechosos.

Una investigación que duró  cerca de un mes

"Un ciudadano nos hizo saber que había movimientos sospechosos en ese domicilio. Se inició la investigación, que se prolongó casi durante 30 días, y pudimos ver movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes", explicó Painenao a este portal.

Parte de los elementos incautados en el operativo de este viernes en Zapala - Foto: División Antinarcóticos de Zapala

De acuerdo con lo informado por Painenao, el operativo en el que se logró desmantelar el kiosco narco comenzó en horas de la tarde de este viernes 22 de mayo, en presencia de la fiscal interviniente Laura Pizzipaulo. "Cerca de las 19 ingresamos en la morada y se logró la detención de dos hombres, que resultaron ser hermanos, fueron identificados y puestos a disposición de la Justicia. 

Cifras que impactan

Painenao precisó detalles acerca de los elementos incautados durante el operativo que se extendió hasta entrada la madrugada. "Se secuestraron 209 gramos de clorhidrato de cocaína, restos de nylon con sustancia, cuyo reactivo dio positivo, balanzas de precisióndos automóviles Fiat Cronos que los dos hermanos usaban para la operatoria, teléfonos celulares y dinero en efectivo que no superaba los 300.000 pesos", enumeró el comisario.

El de Zapala fue otro de los que forman parte de una serie de operativos que se vienen realizando en distintas localidades de Neuquén para detectar puntos de narcomenudeo y poder, así, desarticular redes de distribución barriales.

Ahora, las actuaciones continuarán en la Justicia. En los próximos días, habrá novedades tras el análisis de los teléfonos celulares secuestrados y otras pericias ordenadas por la Fiscalía que buscarán determinar el alcance de los delitos cometidos.

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