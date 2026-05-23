Reventaron un kiosco narco en Zapala: secuestraron cocaína, balanzas y dos autos deportivos

Un allanamiento realizado en el barrio Alto de Zapala terminó con dos hombres demorados y el secuestro de cocaína, dinero en efectivo y distintos elementos utilizados para la comercialización de droga. El procedimiento estuvo a cargo de la División Antinarcóticos Zapala y se concretó después de varias semanas de investigación.

Además, retiraron dos vehículos que quedaron vinculados a la investigación y serán peritados en el marco de la causa.

La medida se ejecutó durante la noche del viernes en una vivienda señalada por movimientos de venta de estupefacientes. Según informaron fuentes vinculadas a la causa, los efectivos encontraron más de 200 gramos de clorhidrato de cocaína, una cantidad equivalente a unas 418 dosis listas para su distribución.

La investigación permitió identificar movimientos en barrio Alto

La causa avanzó durante aproximadamente un mes bajo la supervisión de la Fiscalía de Narcocriminalidad. La fiscal Laura Pizzipaulo intervino en el expediente y solicitó la orden judicial que autorizó el ingreso a la vivienda.

Dentro del domicilio, los uniformados también secuestraron dos autos deportivos, balanzas de precisión, teléfonos celulares, dinero en efectivo y distintos elementos utilizados para fraccionar la sustancia ilegal.

Los sospechosos quedaron a disposición de la Fiscalía

Durante el operativo, la Policía demoró a dos hombres mayores de edad que permanecen ligados a la investigación judicial. Ambos fueron notificados de la causa y quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.

El procedimiento formó parte de los operativos que se vienen realizando en distintas localidades de Neuquén para detectar puntos de venta de droga al menudeo y desarticular redes de distribución barrial.

Las actuaciones continuarán en los próximos días con el análisis de los celulares secuestrados y otras pericias ordenadas por la Justicia para determinar el alcance de la actividad investigada.