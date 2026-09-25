La madrugada del jueves 24 terminó convertida en una noche de disparos en las Peatonales de Centenario. Dos balaceras alteraron la tranquilidad del sector de Leopoldo Lugones, donde algunos proyectiles terminaron impactando contra un vehículo estacionado.

El primer episodio ocurrió cerca de las 2:15, cuando al menos cinco detonaciones se escucharon a metros de la esquina con Bolivia. La situación generó preocupación entre los vecinos de la zona.

Cuando parecía que la madrugada volvía a la calma, cerca de las 3:50, nuevamente se escucharon varios disparos.

Gritos y corridas hacia las 130 Viviendas

El segundo episodio sumó otro elemento que generó alarma en el sector. De acuerdo con lo señalado por vecinos, además de los disparos se escucharon gritos y personas corriendo en dirección a las 130 Viviendas.

La Policía intervino tras la segunda balacera registrada en Lugones. Foto: Gentileza Centenario Digital

La sucesión de los dos episodios, separados por menos de dos horas, mantuvo en vilo a quienes se encontraban en las inmediaciones.

Tras la segunda balacera intervino personal de la Comisaría 52, que llegó hasta el lugar y dispuso el corte del acceso vehicular para poder realizar el relevamiento correspondiente.

Los disparos terminaron contra un auto

Durante las tareas realizadas en Leopoldo Lugones, el personal constató daños en un Chevrolet Corsa que estaba estacionado en el lugar.

El vehículo presentaba impactos en la luneta y el parabrisas, daños que quedaron registrados durante el procedimiento policial.

Un Chevrolet Corsa sufrió daños en la luneta y el parabrisas. Foto: Gentileza Centenario Digital

La intervención permitió preservar el sector para avanzar con el relevamiento después de una madrugada marcada por los disparos.

También investigan otro hecho en la zona

A las pocas horas, otro episodio ocurrido en un sector cercano quedó bajo investigación policial.

La Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II intervino por un hecho relacionado con un vehículo. En ese marco, un rodado que había sido abandonado en el Barrio Sarmiento fue secuestrado luego de una requisa.

Los investigadores trabajan sobre ambos episodios ocurridos durante la madrugada y la mañana en distintos sectores de Centenario.