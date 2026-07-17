Disparos y gritos en plena madrugada: una balacera despertó a todo un barrio en Centenario

Una balacera registrada durante la madrugada en el barrio Los Pioneros de Centenario es investigada por personal policial. El hecho ocurrió en inmediaciones de la peatonal 3, en el sector comprendido entre las calles Nicaragua y Leopoldo Lugones, donde vecinos alertaron sobre una serie de disparos y una situación de violencia.

Según informó Centenario Digital, el episodio ocurrió alrededor de la 1:10 de este jueves. Las familias de la zona aseguraron haber escuchado al menos siete detonaciones de arma de fuego, además de los gritos de un hombre que habría estado involucrado en el conflicto.

Hasta el momento no existe información oficial que confirme la cantidad de personas involucradas ni si hubo heridos. Sin embargo, testimonios recogidos en el lugar indicaron que un joven habría resultado lesionado y que, tras permanecer tendido en el suelo, fue trasladado en un vehículo particular fuera de la zona del enfrentamiento.

De acuerdo con las primeras versiones que trascendieron, la persona trasladada habría presentado una lesión compatible con un arma blanca y debió recibir asistencia médica. Las autoridades aún trabajan para determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio y establecer si existió una confrontación previa.

Personal de la Comisaría 52 intervino luego de ser alertado por los vecinos y desplegó un operativo en el lugar. La calle Leopoldo Lugones fue momentáneamente interrumpida a la altura de la Avenida Libertador para permitir la búsqueda de vainas servidas y otros elementos que puedan aportar pruebas a la investigación.