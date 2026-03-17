En un allanamiento realizado en el paraje Meliquina, la policía secuestró armas de fuego, municiones y dos cabezas de ciervo colorado. También se incautaron un cuchillo, vestimenta de campo y un teléfono celular, todos elementos vinculados a la caza ilegal.

El operativo estuvo a cargo de la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur, en conjunto con personal de Fauna de Junín de los Andes. La investigación se lleva adelante en el marco de una causa judicial por presuntas infracciones a la fauna silvestre.

El procedimiento se llevó a cabo este lunes por la tarde en una estancia ubicada sobre la Ruta Provincial 63. Durante el allanamiento se recolectaron pruebas y elementos que ahora forman parte de la investigación.

El morador del lugar fue notificado de la causa judicial y quedó en libertad, supeditado al proceso. Las autoridades seguirán evaluando el material incautado y su destino conforme a la ley.

Las cabezas de ciervo serán remitidas a la autoridad competente en fauna para su estudio. La Fiscalía interviniente continuará con el seguimiento de la causa para determinar responsabilidades.