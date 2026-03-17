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Martes 17 de Marzo, Neuquén, Argentina
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Allanamiento

Dos cabezas de ciervo, escopetas y cuchillos: la estancia de Meliquina que se convirtió en un epicentro de caza ilegal

Un operativo en el paraje permitió descubrir un lugar dedicado a la caza ilegal, con armas de fuego, cuchillos y trofeos de ciervo. El propietario fue notificado y quedó en libertad mientras continúa la investigación judicial.

Por Redacción Mejor Informado
Martes, 17 de marzo de 2026 a las 10:45
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En un allanamiento realizado en el paraje Meliquina, la policía secuestró armas de fuego, municiones y dos cabezas de ciervo colorado. También se incautaron un cuchillo, vestimenta de campo y un teléfono celular, todos elementos vinculados a la caza ilegal.

El operativo estuvo a cargo de la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur, en conjunto con personal de Fauna de Junín de los Andes. La investigación se lleva adelante en el marco de una causa judicial por presuntas infracciones a la fauna silvestre.

El procedimiento se llevó a cabo este lunes por la tarde en una estancia ubicada sobre la Ruta Provincial 63. Durante el allanamiento se recolectaron pruebas y elementos que ahora forman parte de la investigación.

El morador del lugar fue notificado de la causa judicial y quedó en libertad, supeditado al proceso. Las autoridades seguirán evaluando el material incautado y su destino conforme a la ley.

Las cabezas de ciervo serán remitidas a la autoridad competente en fauna para su estudio. La Fiscalía interviniente continuará con el seguimiento de la causa para determinar responsabilidades.

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