Dos camionetas de empresas petroleras chocaron de frente, este lunes, en un sector de la ruta provincial de Loma de la Lata, en cercanías del dique y el embalse Mari Menuco. Como consecuencia del impacto, uno de los conductores sufrió lesiones.

El accidente involucró a una Volkswagen Amarok de la empresa OPS y una Toyota Hilux perteneciente a Tenaris. En la Amarok viajaban dos trabajadores oriundos de Neuquén capital, mientras que en la Hilux circulaba un solo ocupante.

Por causas que aún son materia de investigación, ambos vehículos impactaron frontalmente sobre la ruta provincial. El conductor de la Amarok, de 28 años, sufrió un golpe en uno de sus brazos y recibió asistencia médica en el lugar por parte de personal de salud que arribó en una ambulancia privada. Según trascendió, se aguardaba la definición sobre el centro de salud al que sería derivado, en función de las disposiciones de la ART.

El choque activó los airbags de ambas camionetas debido a la violencia del impacto. En el operativo trabajaron bomberos voluntarios de Centenario además de efectivos policiales de Añelo y personal de Gendarmería Nacional.