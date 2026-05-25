Una violenta persecución alteró la madrugada del viernes en General Roca cuando un camión circuló a toda velocidad, completamente sin luces y escapando de un control de Tránsito municipal. El operativo terminó con tres hombres detenidos, un conductor alcoholizado y una escena todavía más alarmante: dentro de la cabina encontraron a una nena llorando y en condiciones que encendieron todas las alarmas de los policías.

Todo comenzó cuando inspectores municipales detectaron un camión blanco que avanzaba de manera peligrosa por distintos sectores de la ciudad. Según trascendió, el vehículo circulaba sin iluminación y realizando maniobras riesgosas, por lo que intentaron detenerlo de inmediato. Sin embargo, lejos de frenar, el conductor aceleró violentamente y comenzó una fuga que generó momentos de extrema tensión.

A medida que el camión atravesaba distintas calles de Roca, el riesgo aumentaba minuto a minuto. Por eso, ante la gravedad de la situación, intervino personal de la Policía de Río Negro, que desplegó un amplio operativo cerrojo para evitar que el vehículo escapara.

Finalmente, tras varios minutos de persecución, efectivos de la Comisaría 3° y de la Subcomisaría 67° lograron interceptar el rodado en inmediaciones de calle Vintter. Pero apenas quedaron rodeados, los tres ocupantes descendieron rápidamente del camión e intentaron escapar corriendo en distintas direcciones.

Sin embargo, los uniformados reaccionaron de inmediato y lograron reducirlos a pocos metros del lugar. Luego, al conductor se le practicó el test de alcoholemia, que confirmó que manejaba bajo los efectos del alcohol: tenía 0,39 gramos por litro de sangre al momento del operativo.

Cuando los policías inspeccionaron la cabina del camión encontraron a una nena llorando y sin abrigo adecuado pese a las bajas temperaturas de la madrugada. Además, según trascendió en el lugar, la menor habría contado que fue golpeada para que dejara de llorar durante la fuga. La escena generó indignación entre los efectivos que participaron del procedimiento y motivó una inmediata intervención de los organismos de asistencia.

La niña fue resguardada rápidamente y recibió contención mientras avanzaban las actuaciones judiciales sobre los tres detenidos. Ahora, la investigación buscará determinar las responsabilidades.