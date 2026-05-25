Un niño de 9 años murió este domingo por la noche tras ser atropellado por un auto cuando circulaba en bicicleta por la Autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 44 del ramal Pilar. El trágico episodio ocurrió cuando el menor, identificado como Benjamín Díaz, bajó una lomada a alta velocidad junto a otros chicos y, según trascendió, no logró frenar antes de cruzar la autopista.

En ese momento, un Volkswagen Vento oscuro que circulaba por la zona lo embistió. El conductor, de 29 años, no alcanzó a esquivarlo y el impacto resultó fatal. El niño murió en el lugar producto de las heridas sufridas en el accidente.

Tras el hecho, el conductor quedó imputado por el delito de homicidio culposo mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias exactas del siniestro.

En el lugar trabajó personal policial y equipos de peritos, lo que obligó a realizar cortes parciales sobre la autopista y generó importantes demoras en el tránsito.