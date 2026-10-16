Dos choques en una esquina de Neuquén: el segundo ocurrió durante el operativo de emergencia

Dos siniestros viales se registraron antes de las 13 de este viernes 16 de octubre en la zona de calles Illia y Basavilbaso, en el sector este de la ciudad de Neuquén.

El primero involucró a un Volkswagen Gol y un Renault Sandero rojo. Minutos después, en medio del operativo de asistencia, un colectivo de la línea 13 impactó contra una camioneta de la Secretarìa de Emergencias y Gestión de Riesgos de la Provincia de Neuquén.

El primer choque ocurrió cuando el Volkswagen Gol circulaba por calle Illia en dirección al sur y colisionó con el Renault Sandero, que avanzaba por Basavilbaso e intentaba incorporarse a Illia. Según los primeros datos, el impacto provocó importantes daños en el frente del Gol y afectó la puerta trasera derecha del Sandero. Además, se activaron los airbags de uno de los vehículos.

Una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) acudió al lugar para asistir a los involucrados. De acuerdo con la información disponible, el episodio no dejó personas con heridas de gravedad.

También intervino personal de Bomberos, que trabajó para cortar el suministro eléctrico de los vehículos siniestrados y prevenir posibles riesgos durante las tareas de asistencia.

Un colectivo chocó contra una camioneta durante el operativo

Mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar, se produjo un segundo incidente. Un colectivo de la línea 13, que circulaba hacia el norte y trasladaba pasajeros, impactó contra la puerta trasera derecha de una camioneta de la Secretaría de Emergecia y Gestión de Riesgos que se encontraba en el sector.

Tras el choque, los pasajeros descendieron de la unidad y personal policial continuó trabajando en la zona.

Los dos episodios generaron complicaciones en la circulación vehicular en uno de los cruces del sector este de la capital neuquina.

A raíz de los siniestros y del despliegue de los equipos de emergencia, se dispuso un corte total de calle Illia, a la altura de Basavilbaso.

Para evitar mayores inconvenientes, el operativo se extendió hacia el sur de Illia y hacia el norte, a la altura de la rotonda, mientras se desarrollaban las tareas correspondientes.

Se recomienda circular con precaución por el sector y utilizar vías alternativas mientras continúen las actuaciones.